Sticky Notes riceve nuovo aggiornamento dopo 4 anni di stop

Sticky Notes è un'app predefinita di Windows che consente di mettere insieme rapidamente delle note e mantenerle visibili sul desktop, in modo simile a come alcune persone utilizzano sticker fisici attaccati ai loro monitor per tenere traccia delle cose. Dopo aver preso una pausa di quasi quattro anni nel rilascio di aggiornamenti e nuove funzionalità, Microsoft sta riportando Sticky Notes, promettendo qualcosa di grande. Microsoft ha annunciato il prossimo aggiornamento con un post sull’account X ufficiale di Sticky Notes (si tratta primo post su X da aprile 2020). Tale annuncio è abbastanza criptico è riporta soltanto la frase “Anno nuovo! Nuovi aggiornamenti! Restate sintonizzati per alcuni dei nostri più grandi annunci!”.

🎉New year! New updates! Stay tuned for some of our biggest announcements yet! 🥳 pic.twitter.com/OhgpkBxFfo — Sticky Notes (@stickynotes) January 24, 2024

Sticky Notes: prossimo aggiornamento non è app web

Molti utenti Windows hanno iniziato a fare previsioni sulle novità di tale aggiornamento (ma anche se l'app ne avesse davvero bisogno). Secondo alcune indiscrezioni, l'app avrà nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, il che non sarebbe certo una sorpresa, considerando che anche Notepad riceverà Copilot. Altri gravitano verso scenari più pessimistici, immaginando un rinnovamento basato sul web. Fortunatamente Microsoft ha rapidamente confutato alcune di queste speculazioni, annunciando (sempre attraverso il profilo X di @stickynotes che “la grande novità non è un'app web… almeno per ora”.

Sticky Notes è un’app basica di Windows, semplice, ma affidabile. Considerando il disastroso lancio del nuovo Outlook basato sul web, con le sue funzionalità carenti e la folle raccolta di dati, non è difficile indovinare perché gli utenti di Windows siano scettici riguardo a questo imminente “grande annuncio”. Al momento non è dato sapere quali saranno le novità di tale applicazione. Forse Microsoft ha intenzione di sorprendere gli utenti con nuove straordinarie funzionalità per il suo Sticky Notes. Tuttavia, considerando il lo scopo e il bacino di utenti di tale app, è probabile che l’introduzione dell’intelligenza artificiale o altre funzionalità elaborate non siano poi così necessarie.