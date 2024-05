2 euro al mese e clausola 45 giorni soddisfatti o rimborsati: l’offerta di CyberGhost VPN

La VPN di CyberGhost si è ormai fatta un nome in questo settore. Il livello di sicurezza per navigare in anonimato è molto alto. Niente violazioni della privacy e restrizioni geografiche lontano ricordo. Quanto costa? Con la promo attuale, soltanto 2 euro al mese. A conti fatti, lo sconto è dell’82%. In più, sottoscrivendo l’abbonamento biennale, hai diritto a due mesi extra di servizio GRATIS.

CyberGhost VPN: qualità e risparmio a 2 euro al mese

Ormai VPN top del settore, CyberGhost è acclamata da piattaforme come PCMag e TechRadar per le sue alte prestazioni e velocità elevate. Il servizio offre una connessione senza interruzioni grazie ai suoi server a 10 Gbps. La politica di no-log assicura inoltre che le attività online rimangano private e non vengano archiviate dentro alcun database.

La possibilità di utilizzare il servizio su un massimo di sette dispositivi rende ancora più appetibile l’abbonamento biennale scontato. Inoltre, il supporto clienti disponibile 24/7 ti offre assistenza continua.

CyberGhost è talmente sicura del proprio servizio che offre una garanzia di rimborso entro 45 giorni. Un ottimo modo per provare il servizio e, se non sei soddisfatto, ottenere il rimborso completo.

Come dicevamo, CyberGhost VPN propone un piano biennale a soli 2.19€ al mese, con un costo iniziale di 56.94€ per i primi due anni e fatturazione annuale successiva. Sono disponibili anche piani semestrali e mensili, tutti con garanzie di rimborso adattate alla durata scelta.

L'attivazione del servizio è semplice: devi entrare nel sito ufficiale, scegliere l'offerta e inserire la tua email. Dopo aver attivato l'account e completato il pagamento, puoi scaricare il software sui sette dispositivi che usi più spesso. Una volta installata, la VPN ti collega ad uno dei tanti server disponibili, così potrai navigare in modo sicuro e anonimo.

La promozione di CyberGhost VPN al costo di soli 2 euro al mese è a tempo limitato. Quindi, devi sottoscrivere l’abbonamento oggi stesso per non perdertela.

