Joomla 4.0: tutte le novità della nuova versione

Dopo 9 anni di duro lavoro da parte del team di sviluppo di Joomla, è stata finalmente rilasciata la nuova versione: Joomla 4.0. Insieme a quest’ultima, è ora disponibile anche Joomla 3.10, aggiornamento “intermedio” che dovrebbe consentire una transizione più graduale per i siti più datati.

Nel seguito vedremo le principali novità introdotte in questa nuova versione del CMS.

Le novità di Joomla 4

Rispetto ai rilasci precedente, Joomla 4.0 introduce molte nuove funzionalità. L’intero frontend e la stessa architettura sono stati ripensati e riprogettati, con alcuni aspetti in particolare che hanno subito rivisitazioni abbastanza significative. In generale, si tratta di una soluzione pensata per essere flessibile, adattandosi a qualunque tipo di utenza, dal blog personale alle agenzie web o le grandi aziende, con requisiti in genere molto diversi.

Tra le principali novità vi è il supporto al SEO, con strumenti integrati in ogni pagina senza la necessità di aggiungere altre estensioni esterne (come nel caso di WordPress con Yoast). È stata inoltre migliorata l’accessibilità dei siti web realizzati con Joomla, sia per quello che riguarda il frontend, ma anche nelle interfacce di gestione (backend), in cui viene introdotta una nuova user experience, e nuove funzionalità di ricerca dei contenuti.

Anche le prestazioni sono migliorate, con tempi di caricamento ridotti e ottimizzati. Tale novità è particolarmente significativa, visti i risvolti non solo sulla user experience, ma anche sul già citato posizionamento nei motori di ricerca.

Infine, massima attenzione è posta alla sicurezza. Oltre a poter godere di una serie di bug fixing e correzioni legate a problemi di sicurezza noti, è ora più semplice configurare il proprio sito web in modo da abilitare HTTPS o gli header CORS.

C’è anche Joomla 3.10

Non va sottovalutata l’importanza dell’introduzione di Joomla 3.10, che permetterà (come già anticipato) transizioni più graduali dai vecchi sistemi all’ultima versione di Joomla. Si tratta anche in questo caso di una versione stabile, che include diverse modifiche introdotte anche su Joomla 4.0, adattandole alle caratteristi della versione 3 di questo CMS.

È possibile aggiornare il proprio sito web basato su Joomla alla versione 3.10, e proprio in questa fase sarà effettuata una verifica di compatibilità con i requisiti minimi di Joomla 4.0, in termini di ambiente di hosting ed estensioni installate. Questo controllo automatico è molto utile per preparare l’aggiornamento a Joomla 4.0, evitando fastidiosi imprevisti.

Precisiamo, infine, che Joomla 3.10 sarà supportato con patch di sicurezza fino al 17 agosto 2023.

Per ulteriori informazioni, o per scaricare l’ultima versione di Joomla, è possibile fare riferimento al sito ufficiale del progetto.

Fonte: Joomla