Social network e blockchain

I Social Network in linea (OSN) sono diventati una delle applicazioni più popolari della vita quotidiana degli utenti nel mondo.

Oggi il numero di utenti dei Social Media è di circa 3 miliardi, e questa tendenza aumenta di anno in anno con un forte impatto sul tema della privacy. Negli ultimi anni, il decentramento dei servizi sociali è stato considerato una grande opportunità per superare i problemi principali delle OSN.

La tecnologia blockchain rappresenta oggi la tecnica decentralizzata più conosciuta, di cui si è tenuto conto per sviluppare la nuova generazione di piattaforme social decentralizzate. Ecco quali.

Meta

Menlo Park, California

La decisione di Facebook di rinominare Meta e andare all-in sul (per lo più) teorico Metaverse potrebbe essere un vantaggio per la blockchain. Dopotutto, un mondo virtuale immersivo e onnicomprensivo è un ambiente naturale per criptovalute, avatar personalizzati, NFT, giochi blockchain, portafogli digitali e altro ancora. Speriamo che Facebook abbia più successo con il suo metaverso che con Libra, la sua tanto pubblicizzata criptovaluta annunciata nel 2019, ribattezzata “Diem” nel 2020.

Piattaforma Diem Leader chiave: Mark Zuckerberg, CEO

Twitter

San Francisco, California

Piazza della città di Crypto. Il terzo social network più grande d’America è il luogo in cui Elon Musk pompa spudoratamente monete canine e dove milioni di piccoli commercianti cercano di inviare i loro ultimi acquisti sulla luna in 280 caratteri o meno. Ci sono stati 220 milioni di tweet sugli NFT nel 2021 e altri 60 milioni nel solo gennaio 2022. E solo perché il suo CEO, ossessionato dalle criptovalute, Jack Dorsey è partito a novembre per dedicare tutto il suo tempo a Block non significa che Twitter aziendale stia rinunciando alla sua pretesa sul futuro decentralizzato. Twitter sta raddoppiando gli strumenti per i creatori, come dare la mancia ad altri tweeter con Bitcoin e consentire agli utenti di visualizzare le loro raccolte NFT come immagini del profilo, a pagamento.

Piattaforme Bitcoin, Ethereum Leader chiave: Parag Agrawal, CEO

Tencent

Shenzhen, Cina

Negli ultimi dieci anni, Tencent ha integrato WeChat nella “super app” cinese, utilizzata da oltre 1 miliardo di persone per qualsiasi cosa, dai giochi e dai social media alla messaggistica e allo shopping. Ora Tencent sta sviluppando una piattaforma blockchain unica chiamata Tencent Cloud Blockchain. Dieci province e città tra cui Hainan, Guangdong e Pechino utilizzano già la piattaforma per emettere fatture elettroniche per cose come assistenza sanitaria e trasporti. Ad agosto, la blockchain di Tencent ha elaborato oltre 15 milioni di transazioni.

Piattaforme ChainMaker, Hyperledger Fabric, FISCO BCOS Leader chiave: Bing Shao, capo del business blockchain di Tencent Cloud

LINEA Corporation

Tokyo, Giappone

Parte di Z Holdings, il conglomerato Internet giapponese da 43 miliardi di dollari (capitalizzazione di mercato) che possiede anche Yahoo Japan e PayPal giapponese, LINE è la più grande app di messaggistica del paese con 300 milioni di utenti. L’azienda ha sviluppato una blockchain proprietaria, chiamata anche LINE, che è di proprietà di Softbank Group e NAVER Corporation. I suoi servizi includono uno scambio di criptovalute, un mercato NFT e un portafoglio digitale con oltre 254,000 account registrati. La criptovaluta associata, LINK, è un successo, attirando quasi un milione di minatori. Alla fine di gennaio aveva una capitalizzazione di mercato di $ 655 milioni.

Piattaforma LINE Leader chiave: Woosuk Kim, CEO di Unblock & LINE Tech Plus; Keun Koo, responsabile dello sviluppo blockchain di Unchain

Kakao Corporation

Jeju-si, Corea del Sud

KakaoTalk, l’applicazione di messaggistica mobile dominante della Corea del Sud, è utilizzata da quasi il 90% dei 52 milioni di abitanti del paese e da maggio 2021 ha ora un mercato per il trading di NFT. Chiamato KrafterSpace, lo scambio è completamente integrato con OpenSea, il bazar NFT con sede a San Francisco che ha recentemente raccolto fondi con una valutazione di $ 13.3 miliardi. Su KrafterSpace gli utenti possono acquistare opere d’arte tokenizzate direttamente tramite l’app di messaggistica di Kakao con il portafoglio digitale di accompagnamento chiamato Klip Drops. Sia KrafterSpace che Klip Drops sono costruiti sulla blockchain di Kakao, Klaytn, che ha più di 800,000 utenti attivi. Separatamente, ad agosto, Kakao ha lanciato un Klaytn Growth Fund da 515 milioni di dollari per supportare gli sviluppatori disposti a contribuire all’ecosistema della sua blockchain.

Piattaforma Klaytn Leader chiave: David Shin, Head of Klaytn Global Adoption