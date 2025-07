WhatsApp Beta: arriva l’importazione delle foto profilo da Facebook e Instagram su iOS

Arrivano importanti novità per tutti coloro che desiderano una gestione più semplice e integrata della propria identità digitale nell’ecosistema Meta. Una nuova funzionalità, attualmente in fase di test su un numero selezionato di utenti iOS, consente ora di importare direttamente la foto profilo da Facebook e Instagram su WhatsApp, eliminando così le operazioni manuali che fino a oggi hanno caratterizzato la sincronizzazione delle immagini tra le diverse piattaforme social.

Sincronizzazione più rapida

Questa innovazione rappresenta un ulteriore passo avanti verso la piena integrazione delle applicazioni Meta, favorendo una sincronizzazione del profilo più rapida, immediata e intuitiva. Fino ad ora, infatti, chi desiderava mantenere una coerenza visiva tra i propri account doveva affrontare un processo macchinoso: scaricare la foto dal social di riferimento, salvarla nella memoria del dispositivo e successivamente caricarla manualmente su WhatsApp. Oggi, grazie a questa nuova funzione, tutto avviene con un semplice tocco, direttamente all’interno dell’ecosistema Meta, senza dover uscire dalle app o gestire file locali.

Accounts Center

L’integrazione tra WhatsApp, Facebook e Instagram si realizza tramite il Accounts Center, il sistema centralizzato che permette di gestire in modo unificato le proprie impostazioni e preferenze all’interno dell’ecosistema Meta.

Per poter sfruttare la nuova funzionalità, è necessario collegare il proprio account WhatsApp al Accounts Center, un passaggio che garantisce non solo la semplicità di utilizzo ma anche un maggiore controllo sui dati condivisi tra le piattaforme.

Integrazione facoltativa

È importante sottolineare che questa integrazione è completamente facoltativa e viene mantenuta disattivata per impostazione predefinita. In questo modo, ogni utente può decidere in autonomia se e quando attivare la funzione, preservando la propria privacy e il pieno controllo sulla gestione della propria identità digitale. Meta ha infatti posto particolare attenzione alla tutela dei dati personali, assicurando che l’importazione delle immagini profilo avvenga solo su esplicita richiesta dell’utente.

Disponibilità e beta

L’opzione è attualmente riservata a un ristretto gruppo di utenti che partecipano al programma TestFlight beta di iOS e difficilmente arriverà in Europa, nella versione 25.21.10.74 dell’app. Questa fase di test consente a Meta di raccogliere feedback e ottimizzare ulteriormente l’esperienza, in vista di un rilascio più ampio che coinvolgerà progressivamente un numero crescente di utenti sia su dispositivi Apple che, in futuro, su Android.