TikTok amplia la funzione Add to Music App: ora supporta anche YouTube Music

L’integrazione tra TikTok e YouTube Music segna una nuova frontiera per la scoperta musicale digitale, offrendo agli utenti la possibilità di salvare i brani virali con un semplice tocco. Da inizio 2024, la funzione Add to Music App ha permesso un miliardo di salvataggi, a testimonianza di un successo che si estende su cinque diverse piattaforme di streaming musicale. Questa novità non solo semplifica la creazione di playlist personalizzate, ma consolida anche il ruolo di TikTok come ponte tra trend social e ascolto musicale.

TikTok amplia il proprio ecosistema musicale

Con l’introduzione di YouTube Music tra i servizi supportati, TikTok amplia ulteriormente il proprio ecosistema musicale, già integrato con colossi come Spotify, Amazon Music, Apple Music e Deezer.

La funzione, lanciata inizialmente a novembre 2023 negli Stati Uniti e nel Regno Unito, consente di trasferire immediatamente le canzoni scoperte durante la navigazione su TikTok direttamente nelle proprie playlist preferite. L’esperienza utente è stata progettata per essere immediata e intuitiva, con un’attenzione particolare alla fluidità del passaggio tra piattaforme.

Come funziona?

Il meccanismo alla base di Add to Music App è estremamente semplice: quando un brano attira l’attenzione dell’utente durante la visione di un video, basta premere il pulsante “Add Song” situato accanto al titolo della traccia nella parte inferiore dello schermo.

In pochi istanti, la canzone viene aggiunta automaticamente a una playlist dedicata nel servizio di streaming selezionato. Nel caso di YouTube Music, i brani vengono inseriti nella nuova playlist TikTok Songs, creata appositamente per raccogliere tutte le tracce salvate tramite TikTok.

Configurazione iniziale

La configurazione iniziale richiede solo la scelta della piattaforma preferita tra quelle disponibili. Questa selezione diventa l’opzione predefinita per tutti i salvataggi futuri, ma può essere modificata in qualsiasi momento attraverso le impostazioni dell’app. La flessibilità è uno degli elementi chiave di questa integrazione, pensata per adattarsi alle abitudini e alle preferenze di ascolto di un pubblico sempre più variegato e globale.

Salvare i brani

Un ulteriore punto di forza è la possibilità di salvare i brani anche dalla Sound Detail Page dell’artista, offrendo così una modalità alternativa di interazione. Questa funzionalità arricchisce l’esperienza dell’utente, permettendo di esplorare il repertorio di un artista e aggiungere le tracce desiderate direttamente alla propria raccolta, senza uscire dall’ecosistema TikTok.