La Meta-Backed Diem Association conferma la vendita di asset a Silvergate

Il progetto di criptovaluta su cui il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg ha preso a pugni il congresso è ufficialmente terminato. La Diem Association ha venduto la sua proprietà intellettuale e altri beni relativi alla sua rete di pagamento a Silvergate Capital Corp.

Lo sforzo, che è stato avviato da Facebook, ora Meta Platforms Inc., come un modo per rendere i pagamenti e i trasferimenti di denaro più economici e veloci, non è mai decollato a causa della resistenza delle autorità di regolamentazione federali, ha affermato l’associazione nella dichiarazione. Con la vendita, l’associazione si chiuderà.

Bloomberg ha riferito in precedenza che Diem stava considerando la vendita delle sue attività come un modo per restituire capitale ai suoi membri investitori. Successivamente è stato confermato che Silvergate ha accettato di acquistare le attività di Diem per circa $ 200 milioni.

Diem non ha rivelato i termini della vendita.

L’idea alla base di Diem

L’iniziativa sulla criptovaluta, nota per la prima volta come Libra, ha debuttato nel 2019. Aveva in programma di utilizzare valute digitali a valore stabile, le stablecoin, per rivoluzionare i servizi finanziari globali come le rimesse.

Inizialmente aveva diverse dozzine di partner, ma molti di loro se ne andarono subito dopo l’inizio del controllo normativo e politico. Controllo che, ad oggi, è destinato ad intensificarsi sempre di più. Scopri di più leggendo il nostro articolo “Biden e criptovalute: regole più rigide e tasse più alte in arrivo?“

Il progetto alla fine cambiò nome in Diem e le sue ambizioni furono ridimensionate.

Il suo fondatore, David Marcus, ha lasciato Meta l’anno scorso. L’associazione ha raggiunto un accordo con Silvergate per emettere Diem ma, la resistenza della Federal Reserve statunitense, ha inferto allo sforzo un colpo finale.

L’associazione, tuttavia, è ancora fiduciosa che gli ideali di Diem continueranno a prosperare anche dopo che Meta ha ufficialmente terminato il suo coinvolgimento nel progetto, ha osservato il CEO: