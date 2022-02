I 5 NFT più costosi (almeno finora)

Creati nel 2017, i token non fungibili (NFT) stanno vivendo una mania globale da marzo 2021. Assurdo per alcuni, affascinante per altri, la cripto-arte sta facendo girare la testa ai suoi seguaci! E per una buona ragione: gli NFT più costosi sono anche tra le opere d’arte contemporanee più costose. Diamo un’occhiata agli NFT più costosi venduti fino ad oggi.

1. The Merge , il lavoro NFT più costoso al mondo

Pak, The Merge, 2021

Mentre Beeple deteneva il record da marzo 2021, l’artista Pak ha preso il suo posto il 4 dicembre 2021. Il suo lavoro The Merge è ora l’NFT più costoso venduto finora. L’opera d’arte è stata acquistata sul sito web Nifty Gateway per 91,8 milioni di dollari. Come un puzzle smaterializzato, quest’opera è divisa in 266.445 unità digitali condivise tra 28.983 acquirenti.

2. Everyday: The First Five Thousand Days, ancora tra le NFT più costose

Beeple, Everyday: The First Five Thousand Days, 2021

Al secondo posto Everyday: The First Five Thousand Days, che manterrà la sua posizione di leader per diversi mesi. Nel marzo 2021 l’artista Michael Winkelmann, meglio conosciuto come Beeple, ha fatto la storia dell’arte. Il suo collage digitale composto da 5.000 immagini scattate ogni giorno è stato presentato alla Christie’s Auction House. Acquistato da Vignesh Sundaresan, è stato venduto per 69,3 milioni di dollari, abbastanza per attirare l’attenzione del grande pubblico sugli NFT!

3. Human One , un nuovo NFT tra i primi 3

Beeple, Human One, 2021

Il 9 novembre 2021 Beeple ha rivenduto uno degli NFT più costosi al mondo. Al terzo posto c’è ora Human One, del valore di 28,9 milioni di dollari. Per portare il tasso fluttuante degli NFT all’estremo, Beeple ha creato un’opera in evoluzione. Questa scultura 3D NFT a grandezza naturale raffigura attualmente un cosmonauta con un abito d’argento. Ma per quanto riguarda il prossimo aggiornamento? Beeple ha ancora molte sorprese in serbo per noi, poiché si impegna a far evolvere questa scultura digitale in base ai suoi umori.

4. CryptoPunk , la serie NFT più costosa

Larva Labs, CryptoPunk #7523 , 2017

Tra CryptoPunk # 7523 ($ 11,8 milioni), # 4156 ($ 10,35 milioni), # 7804 ($ 7,56 milioni), # 3100 ($ 7,51 milioni), la serie NTF CryptoPunk è la più costosa al mondo. È stato creato da Matt Hall e John Watkinson, il duo noto come Larva Labs.

Questa serie di criptovalute è composta da 9 punk alieni, ognuno con una caratteristica speciale.

CryptoPunk #7523 è quello di maggior successo grazie al suo piccolo accessorio: una mascherina chirurgica. Come un’opera d’arte NFT che allude al Covid 19, questo CryptoPunk è un vero riflesso simbolico del nostro tempo.

5. Right-click and Save As guy, un tonfo per il movimento omonimo

Xcopy, Right-click and Save As guy, 2021

All’inizio di dicembre 2021, un nuovo lavoro NFT è entrato negli annali: Right-click and Save As guy. Creato dall’artista Xcopy, ora è uno degli NFT più costosi, essendo stato venduto per $ 7,09 milioni. Questo lavoro fa riferimento al movimento “Clic destro, salva con nome”, apparso nel corso dell’anno 2021. Gli utenti di Internet infastiditi dal successo degli NFT si sono divertiti a scaricare e distribuire le opere vendute a caro prezzo. Il risultato? Un ironico battito di nasi da Xcopy!

Il mercato NFT, rivoluzione artistica o speculazione aberrante?

Stimato a 10,7 miliardi di dollari alla fine del 2021, il mercato NFT aumenta di valore ogni giorno di più.

La vendita di The Merge , avvenuta nel dicembre dello stesso anno, lo conferma. Ha anche battuto il record per il lavoro più costoso di un artista vivente. Il coniglio di Jeff Koons è stato detronizzato nel dicembre 2021 da un’opera digitale.

In questo modo le NFT stanno ridefinendo il mercato dell’arte, dai contorni ancora incerti.

Un approccio rivoluzionario di arte smaterializzata o speculazione insensata su uno sfondo di inanità creativa? A te l’ultima parola!