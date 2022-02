Questa settimana la Russia proporrà i piani normativi per le criptovalute

Il governo russo dovrebbe svelare i modi per regolamentare la criptovaluta entro venerdì 11 febbraio, secondo il rapporto di Bitcoin.com che cita un quotidiano russo.

Kommersant ha citato i documenti di una riunione tenutasi presso la Camera del governo della Federazione Russa a Mosca una settimana fa. Inoltre, sempre durante la scorsa settimana, il ministro delle finanze russo Anton Siluanov ha affermato che la criptovaluta dovrebbe essere regolamentata piuttosto che vietata in Russia. Ha suggerito poi che il trading di criptovalute dovrebbe essere legalizzato attraverso le banche della nazione.

Ma la posizione del ministero è in contrasto con la banca centrale russa, che propone di vietare le criptovalute. Siluanov sostiene che le banche possono fornire servizi di cambio di criptovaluta, mentre altri tipi di attività possono tranquillamente essere autorizzati. Le aziende senza licenza che offrono servizi di crittografia sarebbero soggette poi a procedimenti penali.

Se la posizione di Siluanov verrà adottata, i possessori di monete digitali russe saranno liberi di effettuare transazioni tramite banche russe e di pagare le tasse in base alle normative governative.

Criptovalute si, criptovalute no

Un mese fa, la Banca di Russia ha ribadito la sua posizione sulle criptovalute. La banca centrale del paese ha affermato che ogni transazione privata in valuta digitale dovrebbe essere condotta al di fuori del paese.

Ma il ministero delle Finanze fa una precisazione; le autorità dovrebbero distinguere tra attività di mercato delle criptovalute “bianche” e “nere“.

Entrambe le parti tuttavia, concordano sul fatto che le criptovalute non dovrebbero essere approvate per la moneta a corso legale.

Siluanov ha insistito sul fatto che i russi abbiano 12 milioni di portafogli crittografici con monete del valore di circa 2 trilioni di rubli ($ 26,5 miliardi). Ma altre fonti hanno riferito che i russi possiedono 215 miliardi di dollari in criptovaluta.

Il mese scorso, Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo in termini di volume di scambi giornalieri, ha dichiarato di voler espandere il suo scambio di criptovalute in Russia. La società ha affermato che la Russia è di importanza strategica.

La società ha recentemente nominato tre nuovi dirigenti in posizioni in Russia e Ucraina nella speranza di rafforzare la sua posizione in quelle nazioni.