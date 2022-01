Biden pronto per regolamentare la tassazione sulle criptovalute in America già da febbraio

L’amministrazione Biden si prepara a rilasciare una nuova strategia per regolamentare le criptovalute a febbraio, mentre il mercato è alle prese con una profonda disfatta legata all’incertezza sulla lotta della Federal Reserve contro l’inflazione.

Secondo un funzionario dell’amministrazione, il prossimo memorandum del Consiglio di sicurezza nazionale (NSC) incaricherà le agenzie federali di valutare i rischi e le opportunità che le criptovalute rappresentano nel tentativo di approfondire sul discorso delle valute digitali. La mossa esaminerà anche l’impatto delle risorse digitali sulla stabilità finanziaria e la normalizzazione delle normative per le criptovalute con altri paesi.

Lo scorso autunno, l’amministrazione Biden ha pubblicato un proposta che affermava che solo le banche possono emettere stablecoin. Le preoccupazioni sono fondate: lunedì il Bitcoin è sceso del 50% dal massimo storico di 69.000 dollari.

Se verranno regolamentate, significa che il governo gli ha dato finalmente la giusta importanza

La senatrice Cynthia Lummis, uno dei più accesi sostenitori del bitcoin a Capitol Hill, dovrebbe introdurre un disegno di legge sulla regolamentazione delle criptovalute che mira a integrare completamente le risorse digitali nel sistema finanziario. La sua legislazione darebbe indicazioni sugli asset e offrirebbe nuove regole sulla tassazione delle criptovalute e sulla protezione dei consumatori.

Nel frattempo, il senatore Pat Toomey ha presentato una serie di linee guida che sta usando per pensare a come regolamentare le stablecoin e le criptovalute.

È probabile che anche il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti riveli presto più delle sue opinioni su chi sarà considerato un broker di criptovalute ai sensi del disegno di legge sulle infrastrutture approvato dal Congresso l’anno scorso. Ciò includerà come segnalare eventuali plusvalenze o perdite all’IRS.

Jaret Seiberg, analista di Cowen, ha dichiarato lunedì che l’intervento dell’amministrazione è “simbolicamente significativo in quanto la Casa Bianca riconoscerebbe che le criptovalute stanno diventando economicamente importanti”. Seiberg ha aggiunto che rafforza l’idea che le criptovalute siano qui per restare. “La Casa Bianca non emetterebbe un ordine del genere se non fosse convinta che le criptovalute continueranno a crescere e diffondersi in tutta l’economia”.

Fonte: msn