Microsoft Defender ora anche per Android e iOS

Microsoft Defender è uno strumento avanzato per la protezione e la sicurezza dei computer, sviluppato da Microsoft e integrato nelle ultime edizioni del sistema operativo proprietario. Lo si trova infatti da Windows Vista all’ultimo Windows 11, rivelandosi un tool efficiente e versatile in continuo aggiornamento.

Microsoft Defender ha il compito di operare in qualità di antivirus in tempo reale e proteggere così le attività svolte online, come la navigazione web e la gestione della posta elettronica. Oltre alla protezione proattiva da diverse tipologie di agenti malevoli, questa utilità si aggiorna automaticamente per proteggere i dispositivi in ogni momento. Microsoft Defender consente di eseguire manualmente analisi antimalware su file o cartelle ritenuti a rischio, oltre alla possibilità di prendere in considerazione tutti gli elementi dei device attraverso l’ausilio dell’analisi veloce.

Nell’ambito della pianificazione attività di Windows è inoltre programmabile una scansione secondo le modalità desiderate. Microsoft Defender per Endpoint può essere utilizzato anche per proteggere terminali Android e iOS/ipadOS per riuscire a estendere la sicurezza a tutti i punti aziendali. Gli endpoint sono infatti dispositivi che si collegano a una rete aziendale e sono pertanto da prendere in considerazione in quanto potenzialmente possono diventare punti di accesso per minacce rivolte alla sicurezza informatica.

Le app Microsoft Endpoint per iOS/iPadOS e Android sono scaricabili nei rispetti store di Apple e Android e si rivolgono esplicitamente ad ambienti aziendali e professionali. Oltre alla prevenzione e protezione diretta dei terminali, il tool mobile viene utilizzato dagli amministratori IT per monitorare le attività con feedback immediati e investigare su falle e vulnerabilità rilevate per quanto concerne la cybersicurezza.

Il tool è configurabile per bloccare automaticamente collegamenti a contenuti sospetti presenti in SMS, app di messaggistica istantanea, messaggi di posta e siti web. Consente inoltre l’attivazione di canali sicuri per raggiungere documenti e app presenti nei server interni alle aziende.