Android 13 renderà i chip più veloci

Android 12 è uscito recentemente, ma già iniziano a trapelare le prime informazioni d’interesse concernenti nuove funzionalità della prossima versione. Android 13, secondo quanto riportato dall’esperto Mishaal Rahman in un post pubblicato su Twitter, dovrebbe implementare una nuova funzionalità, la quale potrebbe risultare di particolare interesse per gli appassionati di videogiochi.

Game Loading è il suo nome e si pone l’obiettivo di ampliare al massimo le prestazioni della CPU durante l’esecuzione di giochi, offrendo agli utenti la migliore esperienza in termini di capacità di elaborazione. L’incremento della velocità del microprocessore consente anche di gestire in modo ottimale i tempi di caricamento dei giochi stessi.

Questa nuova implementazione dovrebbe essere resa disponibile grazie alla disponibilità di una nuova API, pensata per favorire nel miglior modo possibile l’interazione fra i videogiochi aperti dagli utenti e il sistema operativo stesso.

Non è ancora chiaro quali saranno i terminali in grado di supportare la nuova funzionalità Game Loading, anche se appare certo che i Google Pixel riusciranno a gestirla. La compatibilità dovrebbe comunque essere garantita per gli apparecchi nativi con Android 13, mentre quelli rilasciati prima di tale versione non è detto che saranno in grado di gestirla, tenuto conto delle specifiche dei processori in uso.