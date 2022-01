Cybersecurity, record di iscrizioni per la scuola di aspiranti hacker etici

Il CyberChallenge.IT, il primo programma nazionale di addestramento per giovani talenti tra i 16 e i 24 anni pensato per reclutare e formare i cyberdefeder del futuro, è giunto alla sua sesta edizione e considerando il record di richieste di iscrizioni si preannuncia un vero e proprio successone.

CyberChallenge.IT: 5.344 studenti candidati, è record

Infatti, sono stati registrati ben 5.344 candidati per accedere al programma di formazione sulla sicurezza informatica del Laboratorio nazionale di Cybersecurity del CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica). Tutte le richieste sono state inoltrate entro il 27 gennaio, mentre il test nazionale per selezionare gli oltre 700 giovani che saranno ammessi alla scuola per hacker etici si è tenuto il 29 gennaio.

L’enorme numero di iscrizioni raggiunto è importante perché dimostra chiaramente la sempre maggiore attenzione dei giovani verso tematiche legate al digitale e alla sicurezza informatica, oltre che l’elevata efficacia del progetto in questione.

L’edizione 2022 del CyberChallenge.IT potrà contare su un totale di 35 sedi, di cui 32 università, il Centro di Competenza Cybersecurity Toscano, il Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito di Torino e l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli. I corsi si svolgeranno in primavera e saranno tenuti da esperti universitari e aziende leader del settore, avranno la durata di dodici settimane, da marzo a maggio.

La formazione verterà sui principi scientifici, tecnici ed etici della cybersecurity e i giovani saranno messi alla prova con attività pratiche di attacco e difesa dei sistemi informatici. A formazione conclusa, verrà eletta la migliore tra le 35 squadre italiane in gara. I giovani esperti che più si saranno distinti durante CyberChallenge.IT potranno essere convocati nel TeamItaly, la prestigiosa nazionale italiana di Cyberdefender.

Riportiamo di seguito quando dichiarato da Paolo Prinetto, direttore del Laboratorio nazionale di cybersecurity.

Crescere partendo da zero è un conto, ma siamo alla sesta edizione e la quantità di iscrizioni ricevute per la sesta edizione di CyberChallenge.IT ci conferma che la cybersicurezza non è un tema passeggero come tanti se ne vedono nel mondo tecnologico, quanto piuttosto un’esigenza concreta la cui importanza è chiara a tutti, adulti e ragazzi.

Fonte: Laboratorio nazionale di Cybersecurity del CINI