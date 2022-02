Microsoft non sono è per il Metaverso: i nuovi Hololens potrebbero non uscire sul mercato

Uno dei sostenitori più entusiasti del metaverso sta lottando per trovare il suo posto in questo ipotetico mondo virtuale. Secondo Business Insider, Microsoft ha annullato i piani per realizzare i nuovi HoloLens 3, quello che sarebbe stato un successore del suo attuale visore per realtà virtuale e aumentata.

Una fonte ha detto a Insider che la decisione di abbandonare i piani per questo nuovo HoloLens 3 segnerebbe la fine del “prodotto come lo conosciamo“. Diverse fonti hanno affermato che Microsoft ha accettato di collaborare con Samsung per sviluppare un nuovo dispositivo, una decisione che avrebbe “portato molto hype” all’interno del team. Insider ha parlato con 20 dipendenti attuali ed ex di Microsoft che hanno descritto la situazione come “confusionaria e incerta“.

Alcune persone all’interno di Microsoft credono che l’azienda dovrebbe continuare a produrre hardware, mentre altri preferiscono il passaggio a una piattaforma software che funzioni tramite il metaverso, una specie di Windows per il mondo digitale.

Secondo quanto riferito, anche Rubén Caballero, un ex dirigente Apple che è stato assunto nel 2020 per entrare a far parte della divisione di realtà mista e intelligenza artificiale, vuole spostare l’attenzione sui consumatori e sul metaverso.

Una situazione ancora troppo confusa

Nel 2018, Microsoft si è assicurata un contratto da 480 milioni di dollari quando i militari hanno acquistato 100.000 cuffie HoloLens, ritenendo che potessero fornire “maggiore controllo, mobilità e consapevolezza della situazione, caratteristiche necessarie per ottenere un vantaggio contro i nostri avversari attuali e futuri“. I dipendenti Microsoft hanno protestato contro il contratto e hanno inviato una lettera al CEO di Microsoft Satya Nadella e al presidente Brad Smith, affermando che l’accordo aveva “oltrepassato il limite” e che “non avevano accettato il lavoro per sviluppare armi“. Il contratto IVAS con l’esercito americano potrebbe fruttare a Microsoft fino a 22 miliardi di dollari, ma è stato posticipato perché la tecnologia non soddisfa gli obiettivi previsti.

Il disaccordo su cosa fare dopo ha reso poco chiaro il futuro di HoloLens, sebbene Microsoft mantenga il suo impegno per le cuffie e prometta di rilasciare più prodotti in futuro, “Microsoft HoloLens rimane una parte fondamentale dei nostri piani per categorie emergenti come la realtà mista e il metaverso, “, ha affermato il portavoce di Microsoft Frank Shaw. “Rimaniamo impegnati per HoloLens e per il futuro sviluppo di HoloLens”.

Microsoft è stata una delle prime aziende a sostenere i visori per realtà aumentata, con Nadella che nel 2019 ha affermato che “la realtà mista è una delle tecnologie che definiscono il nostro tempo” e ha elencato la realtà mista come una delle tre tecnologie che daranno forma al futuro (insieme all’IA e calcolo quantistico).

Fonte: gizmodo