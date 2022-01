Windows 11: Ecco le novità in arrivo nei prossimi mesi

Sono già passati quattro mesi dal rilascio della prima versione stabile di Windows 11, ovvero l’ultima incarnazione del sistema operativo della casa di Redmond. In questo periodo la community ha potuto testare a fondo Windows 11 e malgrado qualche imprevisto iniziale, come ad esempio i problemi di prestazioni con le CPU AMD, la nuova stable release sembra essere piaciuta alla maggior parte degli utenti. Stimolato dai numerosi feedback ricevuti il team di Microsoft ha dunque deciso di annunciare, tramite un post sul blog ufficiale firmato dal Chief Product Officer Panos Panay, le novità in arrivo con le prossime build di Windows 11.

Nel suo articolo il CPO di Microsoft ha dichiarato che Windows continua ad essere la spina dorsale dell’innovazione nel settore, oltre ad essere la piattaforma ideale per il gaming, le applicazioni creative ed in generale una porta d’accesso per il futuro Metaverso.

Come suggerito da numerose indiscrezioni apparse in rete, Panay ha confermato che il tanto atteso supporto alle applicazioni Android sarà implementato con i prossimi aggiornamenti. Novità in arrivo anche per la taskbar di sistema che a breve dovrebbe essere dotata dei pulsati per silenziare o attivare il microfono durante le chiamate, di un nuovo widget per il meteo ed di opzioni per il windows sharing ridisegnate.

Inoltre farà presto il suo debutto una nuova applicazione per la riproduzione dei file multimediali, che raccoglierà di fatto l’eredita dell’ormai deprecato Windows Media Player, e finalmente lo storico Notepad di Windows riceverà un refresh della UI.

Panay ci tiene anche a sottolineare che il team di Microsoft è ben conscio delle necessità “ibride” della propria community, infatti da quando è iniziata la pandemia le sessioni di lavoro e studio da remoto sono diventate la norma per milioni di persone. Dunque l’azienda statunitense sta strutturando l’offerta del suo ventaglio di servizi e software in modo tale da facilitare la vita di coloro che si ritrovano a dover lavorare e studiare da casa.

Per il momento Microsoft non ha specificato delle date precise per l’introduzione di queste novità nel ramo stabile di Windows 11 anche se è probabile che tali aggiornamenti verranno pubblicati nei prossimi mesi.