Droidcon Italy 2021: le novità di Huawei e App Gallery

Anche quest’anno, droidcon Italy si è svolto in modalità virtuale, coinvolgendo un vasto bacino di sviluppatori Android interessati a migliorare le proprie competenze. Tra i principali protagonisti di droidcon Italy 2021 si è visto indubbiamente Huawei, con una partecipazione molto significativa di HDG Italia all’evento, al fine di condividere importanti novità con il mondo degli sviluppatori mobile.

Di seguito cercheremo di riassumere alcune delle principali novità discusse da durante droidcon.

HMS Core 6.0

L’ultima edizione di droidcon è stata l’occasione perfetta per introdurre HMS Core 6.0, ultima versione del framework di servizi offerti da Huawei agli sviluppatori di app Android destinati alla propria piattaforma. Uno dei due keynote, quello di Francesco Stranieri, è stato infatti dedicato alle nuove funzionalità introdotte con quest’ultima versione, che integrano molte delle tecnologie esistenti, offrendo servizi sempre migliori anche agli stessi utenti.

Dal punto di vista della modellazione 3D, HMS Core 6.0 introduce novità significative, come il 3D Modeling Kit, di cui si è parlato proprio durante il keynote. Si tratta di una serie di funzioni che sfruttano l’intelligenza artificiale per ricostruzione oggetti tridimensionali sfruttando una semplice fotocamera RGB di uno smartphone Android. Grazie a questo kit, è possibile inquadrare un oggetto con il proprio smartphone, e generare automaticamente una sua copia digitale 3D, da poter poi rimodellare o inserire in contesti virtuali diversi. È quindi facile immaginare una grandissima varietà di applicazioni di realtà aumentata e virtuale, con la possibilità di definire nuovi flussi di interazione sempre più immersivi e divertenti.

Tra le principali novità di HMS Core 6.0, vi è poi l’introduzione di AV Pipeline Kit, con pipeline preimpostate per la super-risoluzione video, rilevamento di eventi sonori e altri servizi multimediali per aiutare gli sviluppatori di a contrastare difficoltà come quella dell’elevato consumo energetico. Su Computer Graphics Kit debutta inoltre la funzione “volumetric fog“, che consente il rendering di nuovi e più realistici effetti di luci e ombre dinamiche su tutti i dispositivi Android (a partire dalla versione 8.0 Oreo).

Ovviamente le novità di HMS Core 6.0 non finiscono qui, ed è possibile approfondirle ulteriormente facendo riferimento al sito ufficile di Huawei.

Una tavola rotonda dedicata ad HMS

A conferma del ruolo centrale di Huawei nel contesto di droidcon Italy 2021, molti dei temi affrontati durante la tavola rotonda dello scorso 12 novembre sono stati relativi proprio agli Huawei Mobile Services (HMS). In questa occasione, sempre grazie alla moderazione di Francesco Stranieri, e con interventi di altri speaker internazionali, sono state discusse le novità summenzionate relative a HMS Core 6.0, oltre a temi come il machine learning e l’augmented reality. Quest’ultimo, in particolare, è un tema che suggerisce un gran numero di opportunità soprattutto per chi si occupa di sviluppo mobile. Lo stesso 3D Modeling Kit sopra citato potrebbe ad esempio agevolare l’implementazione di soluzioni di mixed reality, in cui l’interazione tramite smartphone diventa centrale nella fruizione di contenuti digitali.

Si è parlato anche delle opportunità per chi si occupa di sviluppo di videogiochi, ma è stato dato spazio anche agli sviluppatori backend, spesso “trascurati” dall’ambito mobile. In particolare, si i temi trattati sono stati abbastanza vari, toccando concetti come lo sviluppo di app serverless, o le soluzioni di Continous Integration / Continous Development (CI/CD).

L’intero evento è stato registrato, ed è tuttora disponibile su YouTube:

Altri contenuti

A corredo dei talk inseriti nell’agenda principale dell’evento, Huawei ne ha organizzato un terzo molto interessante, che ha coperto temi di interesse per tutti gli sviluppatori interessati a monetizzare con le proprie app. Il tema di quest’altro evento (anch’esso disponibile su YouTube, e nel seguito di questo articolo) era incentrato su Huawei ADS, piattaforma di mobile marketing che offre agli inserzionisti la possibilità di generare annunci mirati, raggiungendo un bacino di oltre 700 milioni di dispositivi in tutto il mondo.

Huawei ADS permette inoltre agli inserzionisti un elevato grado di controllo sulle campagne, gestendo al meglio i proprio investimenti. Inoltre, questa piattaforma si appoggia a Huawei AppGallery e a Petal Search, motore di ricerca integrato in tutti i dispositivi Huawei, che include funzionalità di ricerca visiva e vocale. Huawei ADS, infine, garantisce il massima rispetto della normativa europea sulla protezione dei dati sensibili (GDPR).

Chiunque fosse interessato ad approfondire, può fare riferimento al video dell’evento:

E il resto?

Ovviamente droidcon Italy 2021 ha coperto moltissimi altri temi relativi allo sviluppo mobile, ed è tuttora possibile accedere al sito web dell’evento, registrarsi ed acquistare i biglietti, in modo da usufruire dei contenuti registrati durante la conferenza live.

Chi fosse interessato, può fare riferimento a questo link.