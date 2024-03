Zorin OS 17.1 arriva con supporto avanzato per le app Windows

Il team di Zorin OS ha rilasciato Zorin OS 17.1 come primo aggiornamento all'ultima serie di sistemi operativi Zorin OS 17. Questo update introduce vari miglioramenti e aggiorna l'edizione Education. Rilasciata due mesi e mezzo dopo Zorin OS 17, la nuova versione migliora il supporto per le app Windows includendo l'ultimo livello di compatibilità Wine 9.0 per l'esecuzione di applicazioni e giochi Windows su sistemi GNU/Linux, così come l'interfaccia utente grafica di Bottles per Wine. Inoltre, Zorin OS 17.1 espande il database integrato di app personalizzate per rilevare i file di installazione per app e giochi Windows più diffusi. Inoltre, adesso sono supportate più di cento app per fornire agli ex utenti Windows consigli ancora più personalizzati per alternative alle loro app Windows preferite. Zorin OS rimane fedele al suo obiettivo di essere la distribuzione Linux di riferimento per gli utenti Windows o macOS che desiderano migrare a Linux.

Zorin OS 17.1: aggiornata anche le edizioni Education, Core e Pro

Con questa versione, il team ha aggiornato anche l'edizione Education all'ultima serie Zorin OS 17, insieme alle edizioni Core e Pro. Zorin OS 17.1 Education include vari software educativi destinati alle scuole materne, primarie e secondarie, come Logseq e LibreOffice 24.2. Inoltre, l'edizione Education include l'estensione Reading Strip per GNOME Shell. Ciò fornirà a insegnanti e studenti una guida visiva che segue il cursore per aiutarli a concentrarsi meglio durante la lettura. La striscia di lettura può essere abilitata dalla sezione "Interfaccia" in Zorin Appearance. Oltre a ciò, questa versione offre miniature per più formati di file tra cui programmi di installazione .exe, app AppImage, immagini RAW ed ebook EPUB. Una nuova opzione di posizionamento delle finestre in Zorin Appearance consentirà poi di scegliere dove posizionare le finestre sullo schermo, oltre a molti componenti aggiornati.

Zorin OS 17.1 è alimentato dal kernel Linux 6.5 e dallo stack grafico Mesa 23.2 di Ubuntu 23.10. Tuttavia, rimarrà compatibile con i repository software di Ubuntu 22.04 LTS, che sarà supportato con aggiornamenti software e patch di sicurezza fino a giugno 2027. Per le nuove installazioni, Zorin OS 17.1 è già disponibile per il download dal sito web ufficiale nelle edizioni Core, Education e Pro. Gli utenti esistenti di Zorin OS 17 devono aggiornare le proprie installazioni solo eseguendo l'utility Software Updater e applicando tutti gli aggiornamenti disponibili.