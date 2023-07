Zero-knowledge, open source e crittografia: 2TB di Internxt a 26€

Negli ultimi anni, sempre più persone hanno iniziato a conservare i propri documenti sensibili, foto e file personali su servizi di cloud storage. Tuttavia, la questione della sicurezza dei dati online rimane una preoccupazione costante. Fortunatamente, esiste una soluzione rivoluzionaria che offre una protezione senza compromessi per i tuoi preziosi file, preservando al contempo la tua privacy: Internxt, il servizio di cloud storage open source e zero-knowledge.

Internxt è un servizio di cloud storage che sta guadagnando rapidamente la fiducia di coloro che desiderano garantire la massima sicurezza dei propri dati online. Per un periodo limitato, c'è un'opportunità da cogliere al volo: un ottimo sconto del 75% sul piano da 2 TB di spazio cloud, tuo per soli 26,97 euro (per il primo anno).

Le caratteristiche principali di Internxt

Internxt offre molto più di un semplice spazio di archiviazione nel cloud. È un rifugio digitale in cui i tuoi dati sono protetti da attacchi hacker e intrusioni indesiderate. Grazie alla tecnologia zero-knowledge, i tuoi file vengono crittografati in modo sicuro sul tuo dispositivo e solo tu hai l'accesso completo.

La piattaforma utilizza server decentralizzati, che garantiscono che i tuoi dati siano protetti e non andranno persi nemmeno in caso di attacchi hacker o guasti hardware. La crittografia end-to-end assicura che solo tu possa accedere ai tuoi file, offrendoti un livello di protezione senza precedenti.

Internxt ha reso il suo servizio di cloud storage estremamente semplice da utilizzare. Puoi facilmente caricare i tuoi file dal tuo PC tramite Internxt web, trascinandoli semplicemente nella finestra del browser. In alternativa, puoi scaricare l'applicazione per smartphone, disponibile sia per Android che per iOS, e accedere ai tuoi file ovunque ti trovi. La comodità di avere i tuoi dati sempre a portata di mano!

Per un periodo di tempo limitato, puoi ottenere uno sconto del 75% sul servizio di cloud storage. Solo con 26,97 euro per il primo anno, avrai a disposizione ben 2 TB di spazio cloud sicuro e protetto. È un'opportunità da cogliere se desideri proteggere i tuoi dati senza dover spendere una fortuna.

