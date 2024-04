Zero-knowledge e open source: l'offerta di Internxt con 2TB a 199€

Il settore dei servizi di cloud storage è più ricco che mai di provider. Questo perché la sicurezza dei dati sta diventando sempre più importante per gli utenti. In questo momento, Internxt si sta distinguendo grazie alla soluzione innovativa che combina la tecnologia zero-knowledge con l'architettura open source, che garantiscono la massima protezione e trasparenza.

Internxt non è però il solito servizio di archiviazione, ma un vero e proprio fortino digitale per i tuoi dati. Attraverso la crittografia di livello militare, i file vengono codificati direttamente sul tuo dispositivo, così diventano inaccessibili a chiunque, incluso lo stesso provider. Solo tu possiedi la chiave per decifrarli e accedere ai tuoi contenuti.

Internxt: crittografia zero-knowledge per una protezione a prova di bomba

La sicurezza è ulteriormente rafforzata dall'architettura decentralizzata di Internxt. I tuoi dati vengono distribuiti su più server in diverse località per eliminare il rischio di perdite in caso di attacchi hacker o guasti hardware. Inoltre, l'utilizzo di software open source permette a chiunque di esaminare il codice e verificarne l'affidabilità.

Nonostante l'elevato livello di sicurezza, Internxt vanta un'interfaccia utente semplice e intuitiva. Puoi caricare i tuoi file tramite web o utilizzando l'app dedicata per Android e iOS, accedendo ai tuoi contenuti sempre e ovunque.

Per un periodo limitato, il provider propone un'offerta davvero vantaggiosa: 2TB di spazio cloud sicuro a soli 199€ per il primo anno, con uno sconto del 75% sul prezzo standard. Si tratta di un piano a vita, quindi dovrai pagare una sola volta.

Se vuoi maggiore spazio di archiviazione, ci sono altri due piani in offerta con lo stesso sconto: 5TB a 299 euro e 10TB a 499 euro.

La combinazione di tecnologia zero-knowledge, architettura decentralizzata e software open source significa protezione senza compromessi per i tuoi dati, il tutto a un prezzo accessibile. Non perdere l'opportunità di approfittare dell'offerta speciale, ma affrettati perché sta per scadere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.