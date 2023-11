YouTube testa nuove funzioni AI per gli utenti Premium

L’intelligenza artificiale generativa è ormai inclusa in decine di app e piattaforme e, naturalmente, YouTube non poteva fare eccezione. Nelle scorse ore la società ha infatti annunciato l’arrivo di nuove funzionalità AI destinate agli utenti di YouTube Premium, il servizio in abbonamento che permette di guardare i video senza pubblicità e in background. Tra le novità è previsto un nuovo strumento di conversazione che sfrutta l’intelligenza artificiale per rispondere a domande sui contenuti di YouTube e offrire consigli agli utenti. Inoltre, YouTube includerà una nuova funzionalità che permetterà di riassumere gli argomenti nei commenti ai video. Le due novità sono accessibili dalla pagina delle funzioni sperimentali della piattaforma (previa attivazione). Il primo strumento dovrebbe essere disponibile a livello globale entro le prossime settimane. Il secondo, invece, sarà inizialmente rilasciato in fase di test per un numero ristretto di utenti e ufficializzato in un secondo momento.

YouTube: come funzionano i nuovi strumenti dotati di intelligenza artificiale

Per quanto riguarda lo strumento conversazionale, nel suo blog YouTube spiega che le risposte saranno generate da ampi modelli linguistici che attingono alle informazioni di YouTube e dal web. Questo tool consente di ottenere risposte a domande sul video che si sta guardando e consigli, senza comunque interrompere la riproduzione. Ad esempio, per alcuni video di formazione, questo strumento può aiutare a facilitare l’apprendimento con quiz e risposte che incoraggiano una comprensione più profonda. Per accedervi basta toccare l’icona “Chiedi”, che si trova sotto ai video e porre la propria domanda. Lo strumento relativo ai commenti aiuterà gli utenti a comprendere e partecipare alle conversazioni. Questa funzione può anche essere utile per i creator, i quali possono trovare ispirazione per nuovi video basandosi sugli argomenti dei commenti. Inoltre, i creator possono anche rimuovere eventuali argomenti dei commenti o eliminare tutti i commenti sotto determinati argomenti.

YouTube ricorda infine che al momento le due funzionalità (disponibili solo negli Stati Uniti e per dispositivi Android) potrebbero non essere perfette. Nelle prossime settimane, dopo aver raccolto i feedback degli utenti, questi strumenti di intelligenza artificiale generativa potranno essere distribuiti ad un numero maggiore di utenti.