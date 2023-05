YouTube senza pubblicità: ecco il modo più economico per averlo

YouTube prepara una stretta sugli ad blocker che renderà impossibile guardare video senza pubblicità a meno di non attivare la versione a pagamento del servizio, YouTube Premium.

Tale servizio non è certo economico in quanto servono 11,99 euro al mese (dopo il primo mese di prova gratuita) per poter eliminare la pubblicità. C'è anche il piano Famiglia da 17,99 euro al mese ma richiede che gli utenti risiedano nella stessa abitazione.

Avere YouTube Premium quasi gratis è possibile. Per poter accedere a YouTube senza pubblicità, infatti, basta affidarsi ad una VPN in modo da geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese, accedere al sito di YouTube e andare ad attivare l'abbonamento ad un prezzo molto più basso. Il vantaggio economico, in questo caso, è considerevole.

La VPN da attivare in questo momento è, senza dubbio, NordVPN. Con l'offerta in corso, infatti, è possibile attivare il piano biennale della VPN con 3 mesi gratis aggiuntivi ed un prezzo scontato del 59%.

In questo modo, la VPN costerà appena 3,99 euro al mese, garantendo un utilizzo illimitato e la possibilità di sfruttare un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese.

Per attivare l'offerta è possibile affidarsi direttamente al sito ufficiale di NordVPN accessibile tramite il link qui di sotto.

YouTube senza pubblicità: ecco come risparmiare sull'abbonamento

Ricorrendo ad una VPN è possibile geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese con la massima semplicità. Dopo aver attivato la VPN e scelto un server nel Paese "giusto", basterà accedere a YouTube per attivare l'abbonamento Premium a prezzo più basso. Il sistema identificherà l'IP di un altro Paese e proporrà, in automatico, il prezzo praticato per gli utenti del luogo.

Restando in Europa, è possibile ridurre il costo di YouTube Premium fino a circa 7 euro al mese scegliendo come Paese di connessione la Slovacchia. Non mancano, però, soluzioni ancora più convenienti come l'India, dove il servizio costa l'equivalente di 1,6 euro al mese. Da notare, inoltre, che in Paesi come la Turchia e l'Argentina è possibile attivare l'abbonamento a meno di 1 euro al mese.

Si tratta di un sistema completamente legale (a differenza dell'uso di YouTube Premium craccato per Android) che consente di ottenere un risparmio significativo, con l'accesso a YouTube senza pubblicità. Per sfruttare subito quest'opportunità è possibile accedere all'offerta di NordVPN tramite il link qui di sotto.

Perché scegliere NordVPN per accedere a YouTube senza pubblicità

NordVPN è il servizio VPN più noto e affidabile sul mercato. A disposizione degli utenti che sfruttano NordVPN c'è un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo che consente di geolocalizzare la propria posizione praticamente ovunque, senza difficoltà.

In più, l'accesso ad Internet tramite la VPN è illimitato, sia per quanto riguarda la velocità di connessione (non c'è un tetto alla banda disponibile) che per il tempo e il traffico dati. Gli utenti NordVPN possono sfruttare appieno il servizio.

NordVPN, attivando il piano biennale con 3 mesi gratis aggiuntivi, è disponibile ad appena 3,99 euro al mese, con fatturazione annuale oltre che con Garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall'attivazione.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.