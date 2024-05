YouTube salta alcuni video quando si utilizza un adblocker

Nei giorni scorsi, diversi utenti su Reddit hanno segnalato che i loro video su YouTube saltano automaticamente alla fine. Non si tratta di una funzionalità sperimentale, ma di un bug. Come riportato dal sito 9to5Google, questo strano comportamento della piattaforma si verifica soltanto tra gli utenti che hanno installato un adblocker (ovvero il blocco degli annunci) sul proprio dispositivo. Secondo quanto riportato dagli utenti, il video salta alla fine quando viene riprodotto dall'inizio e anche durante la normale viene riprodotto. A volte, il video inizia a caricarsi all'infinito quando l'utente clicca su qualsiasi parte del video. Tuttavia, tutto inizia a funzionare come previsto quando il blocco degli annunci viene disabilitato. Tale comportamento è visibile soprattutto nel caso di utenti che hanno installato AdBlock sui propri dispositivi. Tuttavia, a volte tale bug è stato riscontrato anche da utenti che non avevano installato il blocco degli annunci sul proprio dispositivo.

YouTube: bug della piattaforma o di AdBlock?

C'è una convinzione comune tra molti utenti che questo sia un nuovo trucco che YouTube ha utilizzato per limitare le persone dall'utilizzo dei blocchi degli annunci. Tuttavia, è possibile che la piattaforma di condivisione video non sia colpevole. YouTube era stato precedentemente accusato di rallentare i video e causare arresti anomali, il che si è rivelato essere un bug che interessava AdBlock e AdBlock Plus. Ciò non significa che l'azienda di proprietà di Google non faccia nulla per impedire alle persone di utilizzare gli ad-blocker sulla sua piattaforma. YouTube ha già fatto ricorso alla visualizzazione di messaggi pop-up con timer per il conto alla rovescia. Inoltre, gli utenti che utilizzano app di terze parti per bloccare gli annunci di YouTube potrebbero vedere solo buffering durante lo streaming di video.

YouTube utilizza vari formati di pubblicità come fonte di entrate e per finanziare i creator sulla sua piattaforma. La decisione di inserire annunci non ignorabili è stata criticata da tantissimi utenti. Per evitare la pubblicità dai video, l'azienda offre l'abbonamento YouTube Premium. Tale piano offre anche una migliore risoluzione e consente agli utenti di scaricare video per l'accesso offline. Tuttavia, molti utenti continuano a cercare modi per evitare gli annunci usando adblocker. Google sarà in grado di bloccare definitivamente l’utilizzo di questi sistemi per saltare gli annunci o gli utenti troveranno sempre nuovi escamotage?