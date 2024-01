AdBlock VPN: scopri la soluzione inclusa con un abbonamento Surfshark

Scegliere un abbonamento Surfshark, attualmente in offerta con il 78% di sconto e 2 mesi aggiuntivi gratis, non significa soltanto garantirsi una connessione privata sicura e protetta, ma anche sfruttare una serie di strumenti pensati per migliorare la tua esperienza di navigazione nel web.

Tra questi spicca certamente CleanWeb 2.0, un vero e proprio adblock che ti garantisce un servizio migliore e di maggior qualità rispetto alle comuni soluzioni gratuite presenti sul mercato. Ti spieghiamo subito come funziona.

CleanWeb 2.0: come funziona l'adblock VPN di Surfshark

CleanWeb 2.0 è la nuova versione della potente funzionalità AdBlock di Surfshark progettata per offrire un'esperienza di navigazione ancora più sicura e priva di distrazioni. Si tratta di un estensione per browser che è in grado di andare oltre il semplice blocco degli annunci, fornendo una serie di vantaggi che rendono la navigazione online più efficiente e sicura.

Tra questi spiccano quindi il blocco preventivo di annunci e malware, il risparmio sui dati di navigazione se utilizzi una connessione a consumo, una velocità di navigazione incrementata e soprattutto l'eliminazione delle fastidiose e continue richieste di consenso ai cookie.

Perché scegliere questa invece di una delle tante soluzioni gratuite sul mercato? Perché l'estensione CleanWeb 2.0 di Surfshark VPN si distingue per la sua capacità di offrire molto più di un semplice blocco degli annunci. Oltre a liberarti dai video pubblicitari perditempo e dai pop-up di consenso dei cookie, protegge anche da siti web falsi infestati da malware e violazioni di dati nascoste.

L'efficacia combinata di queste caratteristiche rende quindi CleanWeb 2.0 una scelta eccellente per te che cerchi una navigazione online sicura e senza distrazioni. Ottienila adesso con un abbonamento Surfshark VPN, in sconto del 78%.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.