YouTube Premium Lite: Google potrebbe riattivare il vecchio piano

Nell'ottobre 2023, YouTube ha annunciato che avrebbe annullato il piano di abbonamento YouTube Premium Lite nei paesi in cui era disponibile. Questo tipo di piano non era stato attivato in Italia, ma soltanto in alcuni mercati dedicati, ovvero Belgio, Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia. Con questo piano di abbonamento, gli utenti potevano godere di un'esperienza di visione di YouTube senza pubblicità. La differenza con gli altri piani YouTube Premium era che il piano "Lite" non offriva l'accesso a YouTube Music o l'opzione di scaricare video per la visione offline. Considerando che i prezzi del piano Premium erano saliti alle stelle in diversi paesi, in alcuni casi fino al 55%, YouTube Premium Lite era considerata da molti un’alternativa interessante. Fortunatamente adesso sembra che Big G avrebbe deciso di rilanciare nuovamente l'abbonamento al piano Lite in una veste nuova.

YouTube Premium Lite: il possibile prezzo del nuovo abbonamento

L’azienda di Mountain View ha confermato ad Android Authority che non si tratta del vecchio piano Premium Lite del passato, ma di un test attivo di un nuovo piano. Come rivelato dalla stessa Google: "stiamo testando una versione diversa di Premium Lite e alcuni utenti in Australia, Germania e Thailandia potrebbero vedere l'opzione per registrarsi". Di recente, diversi utenti hanno iniziato a vedere il piano. Ad esempio, il cantautore australiano Jonah Manzano ha condiviso uno screenshot del piano su Threads. Il suo prezzo dovrebbe essere di 11,99 dollari australiani al mese (al cambio 7,39 euro al mese). Per quanto riguarda l’Europa, in Germania il piano YouTube Premium Lite dovrebbe avere un costo di 5,99 euro al mese.

Ad oggi vi è un po' di incertezza sul futuro di YouTube Premium Lite, per quanto riguarda l'offerta di abbonamento. Inoltre, non è chiaro se la funzionalità verrà estesa in altri paesi del mondo. Ad esempio, attualmente non vi sono accenni ad un possibile arrivo del nuovo abbonamento in Italia. Tuattavia, se il feedback degli utenti degli altri paesi dovesse essere positivo, Big G potrebbe anche lanciare il piano anche nel nostro paese.