YouTube Music: in arrivo miniature personalizzate per le playlist

YouTube Music consente agli utenti di generare arte AI da impostare come miniature di playlist. Tuttavia, non offre ancora l'opzione di caricare immagine personalizzate. La piattaforma di streaming video, YouTube, lo consente e sembra che stia gradualmente implementando questa opzione anche per gli utenti di YouTube Music. L’utente di Reddit SimSamurai13 ha condiviso un video della piattaforma di streaming audio che ora ha una nuova opzione per caricare miniature di playlist personalizzate.

L’utente ha notato una nuova icona a forma di matita in basso a destra dell'immagine quando visualizzava una playlist sulla versione web di YouTube Music. Toccando l'icona della matita si avranno due opzioni: "Scegli dalla libreria" e "Rimuovi immagine personalizzata". Quando un utente seleziona la prima opzione la piattaforma gli consente di selezionare un'immagine dal proprio PC. In seguito, potrà ritagliarla per adattarla come miniatura. Una volta fatto ciò, la pagina della playlist impiega alcuni secondi per caricare la miniatura con lo sfondo che si aggiorna.

YouTube Music: funzionalità attualmente disponibile per pochi utenti

Sebbene generare artwork AI e impostarle come miniature di una playlist di YouTube Music sia utile, questa funzionalità potrebbe non piacere a tutti. Se la miniatura viene rimossa e non viene utilizzata alcuna artwork generata da AI, YouTube Music passa automaticamente a una griglia 2x2 di copertine di album dalla playlist. Alcuni utenti preferiscono avere un tocco personale sulla playlist che ascoltano e l'opzione in arrivo potrebbe essere una funzionalità decisamente gradita.

Come accennato in precedenza, la possibilità di creare miniature personalizzate per le playlist è attualmente disponibile per un numero limitato di utenti. Ad oggi non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte di YouTube in merito al lancio generale della funzionalità. Inoltre, tale novità è disponibile solo per la versione web della piattaforma di streaming audio. Per ora, non è chiaro se la possibilità di impostare un'immagine personalizzata come miniatura sia disponibile anche per la playlist Liked Music, poiché il generatore AI in questa sezione non è disponibile.