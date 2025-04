Cosa guardare su Apple TV+ ad aprile 2025? Ecco le novità e le serie imperdibili

Apple TV+ continua a essere un punto di riferimento per il settore dello streaming grazie a un catalogo in costante evoluzione che, di mese in mese, registra l'arrivo di nuove serie tutte da scoprire.

Anche il mese di aprile 2025 non è da meno. Nel corso delle prossime settimane, infatti, il catalogo della piattaforma di streaming di Apple si arricchirà con diversi nuovi contenuti.

Ricordiamo che è possibile accedere gratis ad Apple TV+. Per farlo è sufficiente attivare la prova gratuita di 7 giorni, un periodo sufficiente per poter recuperare una serie. In alternativa, chi ha acquistato o acquisterà un dispositivo Apple ha la possibilità di ottenere 3 mesi gratis di Apple TV+.

Per farlo, dopo aver completato la configurazione del nuovo dispositivo (iPhone, iPad, Mac oppure Apple TV), è sufficiente accedere ad Apple TV+ con il proprio account Apple. Per tutti i dettagli basta seguire il link riportato qui di sotto.

Cosa guardare su Apple TV+ ad aprile 2025?

Il mese di aprile 2025 sarà caratterizzato da diversi nuovi contenuti da scoprire per gli utenti Apple TV+. Il prossimo 11 aprile, ad esempio, arriverà sul mercato Your friends and neighbors con Jon Hamm, una delle serie più attese del mese per tutto il panorama della TV in streaming.

Appuntamento al prossimo 16 aprile, invece, per la commedia surrealistca Government Cheese, con David Oyelowo. Il successivo 30 aprile, invece, è prevista l'uscita di Carême, un'interessante dramedy in lingua francese che racconterà la figura del primo chef di fama mondiale, Anonin Carême.

Ci sono tanti altri contenuti da guardare su Apple TV+. Tra i più popolari in questo momento, ad esempio, troviamo il thriller Misteri dal profondo, una delle novità più interessanti della piattaforma delle ultime settimane.

Tra le serie, invece, ci sono alcuni prodotti imperdibili come Scissione e Silo ma anche novità molto recenti come The Studio e Berlino: Codice Rosso che hanno raccolto ottime recensioni. Per un quadro completo basta accedere subito ad Apple TV+:

I trailer delle serie in arrivo

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.