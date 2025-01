YouTube nega di mostrare annunci lunghi a utenti con ad blocker

Google ha negato le segnalazioni secondo cui sta mostrando annunci non saltabili che durano anche ore ad alcuni utenti YouTube che usano gli ad blocker. incolpando invece gli stessi ad blocker per qualsiasi "esperienza di visualizzazione non ottimale". Gli utenti si sono lamentati di aver visto annunci YouTube non saltabili che duravano da pochi minuti a diverse ore. Come afferma il responsabile delle comunicazioni di YouTube Oluwa Falodun: "YouTube non serve annunci pubblicitari lunghi minuti e non saltabili". Secondo Falodun, nella maggior parte dei casi, questi annunci sono limitati a 15 secondi, con varianti da 30 e 60 secondi all'interno di YouTube TV. Al contrario, non ci sono restrizioni di lunghezza sugli annunci saltabili di YouTube.

Android Authority ha identificato una serie di lamentele da parte degli utenti di Reddit in merito alle lunghe pubblicità. La scorsa settimana, un utente ha segnalato di aver visto una pubblicità di un'ora senza possibilità di saltarla. Inoltre, all'inizio di questo mese, un altro ha condiviso una fotografia di una pubblicità lunga quasi tre ore. L’immagine mostra un ad blocker abilitato, suscitando timori che YouTube stia agendo in modo punitivo nei confronti degli utenti che cercano di non visualizzare annunci pubblicitari.

YouTube: La causa del problema potrebbe essere proprio l’ad block

L'uso di ad blocker è una violazione dei termini di servizio di YouTube e Falodun definisce la pubblicità "un'ancora di salvezza vitale per i nostri creator". Falodun aggiunge che quando vengono rilevati ad blocker, all'utente vengono inviate "notifiche ripetute" per consentire gli annunci o abbonarsi a YouTube Premium, che è privo di annunci. L'azienda si riserva il diritto di disattivare completamente la riproduzione. Tuttavia, Falodun afferma che ciò accadrà solo "dopo che gli spettatori avranno ignorato le ripetute richieste di consentire gli annunci su YouTube". Se questi annunci lunghi e non saltabili non vengono serviti intenzionalmente da YouTube, c'è un'altra possibile spiegazione. Un utente di Reddit suggerisce che i responsabili potrebbero essere gli stessi ad blocker. Questi impedirebbero la visualizzazione del pulsante di salto e contemporaneamente non riuscendo a bloccare effettivamente l'annuncio. Una delle possibili soluzioni potrebbe essere quella di aggiornare la pagina.

YouTube è certamente felice di dare la colpa altrove. Come spiega Falodun: "Gli spettatori con ad blocker potrebbero sperimentare un'esperienza di visualizzazione non ottimale, poiché alcuni ad blocker distorcono l'esperienza di riproduzione di YouTube". Lo scorso ottobre, YouTube ha negato di aver tentato di nascondere il pulsante di salto sugli annunci. Alcuni utenti avevano infatti segnalato di non vedere il consueto timer di conto alla rovescia per l'opzione di salto. L'azienda ha affermato che stava soltanto "riducendo gli elementi nel player degli annunci". Il timer di conto alla rovescia era stato infatti spostato su una barra di avanzamento nella parte inferiore del player.