Chrome: addio agli ad blocker potenti, da oggi pronto Manifest V3

A partire da oggi, 3 giugno 2024, con il rilascio della versione 127 di Chrome, Google indebolirà significativamente gli ad blocker, segnando un cambiamento radicale per gli utenti del browser. Le estensioni che utilizzano ancora Manifest V2, la vecchia piattaforma per le estensioni di Chrome, non saranno più supportate. Questo significa che molti ad blocker popolari, come uBlock Origin e Adblock Plus, perderanno gran parte delle loro funzionalità.

Google sostiene che Manifest V3, il nuovo framework per le estensioni, migliorerà la sicurezza, la privacy, le prestazioni e l'affidabilità delle estensioni di Chrome. Tuttavia, molti sviluppatori di estensioni e utenti ritengono che il vero obiettivo di Google sia quello di ostacolare gli ad blocker per aumentare i propri profitti derivanti dagli annunci pubblicitari.

Con Manifest V3, gli ad blocker non saranno più in grado di bloccare gli annunci in modo efficace come fanno ora, il che potrebbe comportare un aumento del numero di annunci visibili durante la navigazione su Chrome. Inoltre, alcune estensioni potrebbero perdere altre funzionalità, come la possibilità di bloccare i tracker o di personalizzare l'interfaccia del browser.

Alternative e soluzioni per gli sviluppatori di estensioni

Per gli utenti che non vogliono subire questo cambiamento, ci sono alcune alternative possibili. Alcune estensioni, come uBlock Origin Lite e AdGuard Adblocker, sono state create per funzionare con Manifest V3 e possono offrire una soluzione temporanea. Inoltre, gli utenti possono scegliere di passare a un altro browser, come Firefox o Brave, che sono noti per essere più rispettosi della privacy e offrono una migliore protezione contro gli annunci pubblicitari.

Il futuro degli ad blocker è incerto. Anche se è possibile che gli sviluppatori di estensioni trovino modi per aggirare le limitazioni imposte da Manifest V3, è anche possibile che gli ad blocker diventino meno efficaci e popolari. Questa mossa di Google è vista come un tentativo di limitare il potere degli ad blocker e aumentare il proprio controllo sulla pubblicità online.

È importante notare che Google ha concesso agli sviluppatori di estensioni un anno in più per passare a Manifest V3, estendendo il termine fino a giugno 2025 per le estensioni aziendali che utilizzano il criterio "ExtensionManifestV2Availability". Alcune estensioni potrebbero continuare a funzionare con Manifest V2 anche dopo il 3 giugno 2024, ma non riceveranno più aggiornamenti o supporto da parte degli sviluppatori.