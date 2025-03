YouTube Music consente adesso di ottimizzare le radio AI

Dopo aver reso Ask Music più visibile nel feed Home e averlo portato su iOS, YouTube Music ha annunciato la possibilità di sintonizzare le radio AI, oltre a una manciata di altre funzionalità. Usare questa funzionalità è semplice. In primis basta generare una playlist Ask Music. Fatto ciò, la pagina dell'interfaccia utente della chat mostrerà suggerimenti di follow-up, come: "più allegro", "solo canzoni jazz" o "solo voci femminili". Gli utenti possono anche effettuare una ricerca personalizzata, con la radio che si sintonizzerà automaticamente. Ask Music è disponibile per gli abbonati a YouTube Music Premium su Android e iOS negli Stati Uniti, in Canada, Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito e Irlanda.

YouTube Music: in arrivo My Mix e miniature per le playlist

YouTube Music sta anche confermando il lancio di titoli My Mix generati da Gemini che riflettono il mood generale della playlist personalizzata. È anche un modo più veloce per navigare e riprodurre i brani. Attualmente è disponibile solo per gli utenti YouTube Music Premium degli Stati Uniti. Dopo l'introduzione sul web l'anno scorso, YouTube Music per Android ora consente di caricare miniature di playlist personalizzate. Per fare ciò, basta aprire una playlist e toccare l'icona della matita nella copertina 2x2 per: Scegli dalla libreria o Scatta foto. Per quanto riguarda invece la versione per iOS, Google afferma che questa funzionalità verrà implementata nei prossimi mesi. Infine, quando si utilizza l'intelligenza artificiale per generare la grafica di una playlist personalizzata, YouTube Music ha aggiunto i nuovi temi "Allenamento" e "Strumenti". Questi temi si uniscono ai già presenti Colori, Cicli, Viaggi, Stati d'animo, Natura, Animali, Paesaggi, Cibo e bevande e Fantasia.

Ad oggi, l’azienda di Mountain View non ha rivelato quando le novità annuncite per YouTube Music potranno essere disponibili anche in Italia. Naturalmente, è probabile che, dopo i primi test, queste verranno rilasciate a livello globale. Tuttavia, ad oggi non vi sono certezze da parte di Google.