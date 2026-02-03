Il regalo perfetto per San Valentino: grandi sconti su Office e Windows

La festa più romantica dell’anno è ormai alle porte e le offerte di San Valentino sono già inizate. Con la Valentine's Day Sale puoi sorprendere chi ami (o te stesso) con licenze Windows e Office originali a prezzi eccezionali.
Dimentica abbonamenti mensili e costi nascosti: qui si parla di acquisto una tantum, software sempre tuo e pienamente aggiornato. Inoltre, l’assistenza clienti è inclusa, quindi non sarai mai lasciato solo in caso di necessità. Un’idea regalo utile, concreta e intelligente per San Valentino.
Basta abbonamenti: Office 2021 con licenza a vita
Se non sopporti le spese ricorrenti, questa promozione è quello che fa per te. MS Office 2021 è disponibile con licenza perpetua a partire da 30,25€, paghi una sola volta e lo utilizzi per sempre.
La versione Office 2021 Pro Plus include tutti i programmi più utilizzati:
Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams (versione gratuita), OneNote, Publisher e Access.
Ideale per lavoro, studio e uso professionale.
Per utenti Apple è disponibile MS Office 2021 Home & Business for Mac a 46,99€, una soluzione pratica per gestire documenti, email e contatti, perfetta per chi preferisce Office rispetto alle alternative Apple o Google.
Il momento giusto per dire addio agli abbonamenti
Un solo pagamento, utilizzo illimitato:
-
- Office 2021 Pro Plus Key - 1 PC – 30.25€
- Office 2021 Home and Business for Mac – 49.99€
- Office 2021 Pro Plus Key - 2 Keys – 58.5€ (Only25€/Key)
- Office 2021 Pro Plus Key - 3 Keys – 79.25€ (Only42€/Key)
- Office 2021 Pro Plus Key - 5 PCs – 127.25€ (Only45€/PC)
- Office 2019 Pro Plus Key - 1 PC – 24.75€
- Office 2019 Home and Business for Mac – 39.29€
- Office 2024 Home for PC/Mac - 139.99€
- Office 2024 Home and Business for PC/Mac - 149€
Windows 11 Pro a prezzo mini
Con 10€ oggi si compra ben poco, ma Godeal24 ti permette di passare a Windows 11 Pro a soli 12,25€. Un nuovo sistema operativo può dare nuova vita al tuo PC, rendendolo più veloce, moderno e sicuro.
Offerta a tempo limitato su Windows originali:
-
- Win 11 Professional Key – 12.25€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC - 1 PC - 12.80€
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC - 1 PC - 12.88€
- Win 11 Professional - 2 Keys – 24.25€ (Only13€/Key)
- Win 11 Professional - 3 Keys – 35.25€ (Only 75€/Key)
- Win 11 Professional - 5 Keys – 53.25€(Only 10.65€ /Key)
- Win 11 Home Key – 12.15€
- Win 10 Professional Key - 8.25€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC - 12.25€
- Win 10 Home Key - 8.15€
- Win Server 2025 Standard – 30.99€
- Win Server 2025 Datacenter – 31.99€
Bundle Office + Windows con sconto 62%
Codice coupon: SGO62
-
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle - 41.29€
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle - 40.99€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC + Office 2021 Pro Plus - Bundle - 99€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2021 Pro Plus - Bundle - 99€
- Visio Professional 2024 - 1 PC - 32.99€
- Project Professional 2024 - 1 PC - 35.99€
Pacchetti multipli: prezzi imbattibili per aziende
-
- Office 2021 Pro - 50 Keys – 1250€ (Only 25€/Key)
- Office 2021 Pro - 100 Keys – 2400€ (Only 24€/Key)
- Win 11 Pro - 50 keys – 400€ (Only 8€/Key)
- Win 11 Pro - 100 keys – 750€ (Only 7.5€/Key)
- Win 11 Home - 50 keys – 389€ (Only 7.59€/Key)
- Win 11 Home - 100 Keys – 699€ (only99€/Key)
Software utili per il tuo PC
Su Godeal24 trovi anche strumenti professionali per ottimizzare, proteggere e migliorare il tuo computer:
-
- Ashampoo PDF Pro 5 – 29.99€
- Ashampoo Backup Pro 27 – 9.99€
- IObit Driver Booster 13 – 17.69€
- Adguard - 3 Devices - Lifetime - 32.74€
- Internet Download Manager - 1 PC / Lifetime - 21.99€
Perché scegliere Godeal24?
Godeal24 offre licenze software originali con consegna digitale immediata, senza costi di spedizione o spese aggiuntive.
L’assistenza clienti è sempre disponibile, sia prima che dopo l’acquisto. Le migliaia di recensioni positive e la valutazione 4,8 stelle su Trustpilot confermano l’affidabilità del servizio.
Tutte le chiavi sono autentiche e ufficiali Microsoft: approfitta subito degli sconti prima della scadenza del coupon.
Come acquistare
- Aggiungi il prodotto al carrello
- Clicca su “Procedi al checkout”
- Inserisci i dati richiesti
- Conferma con “Effettua ordine” e completa il pagamento
