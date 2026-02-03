Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Il regalo perfetto per San Valentino: grandi sconti su Office e Windows

Approfitta delle offerte di San Valentino su Office e Windows: licenze originali a vita, senza abbonamenti, con sconti fino al 90%.
Redazione HTML.it
Pubblicato il 3 feb 2026
Link copiato negli appunti

La festa più romantica dell’anno è ormai alle porte e le offerte di San Valentino sono già inizate. Con la Valentine's Day Sale puoi sorprendere chi ami (o te stesso) con licenze Windows e Office originali a prezzi eccezionali.

Dimentica abbonamenti mensili e costi nascosti: qui si parla di acquisto una tantum, software sempre tuo e pienamente aggiornato. Inoltre, l’assistenza clienti è inclusa, quindi non sarai mai lasciato solo in caso di necessità. Un’idea regalo utile, concreta e intelligente per San Valentino.

Basta abbonamenti: Office 2021 con licenza a vita

Se non sopporti le spese ricorrenti, questa promozione è quello che fa per te. MS Office 2021 è disponibile con licenza perpetua a partire da 30,25€, paghi una sola volta e lo utilizzi per sempre.

La versione Office 2021 Pro Plus include tutti i programmi più utilizzati:
Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams (versione gratuita), OneNote, Publisher e Access.
Ideale per lavoro, studio e uso professionale.

Per utenti Apple è disponibile MS Office 2021 Home & Business for Mac a 46,99€, una soluzione pratica per gestire documenti, email e contatti, perfetta per chi preferisce Office rispetto alle alternative Apple o Google.

Il momento giusto per dire addio agli abbonamenti

Un solo pagamento, utilizzo illimitato:

Windows 11 Pro a prezzo mini

Con 10€ oggi si compra ben poco, ma Godeal24 ti permette di passare a Windows 11 Pro a soli 12,25€. Un nuovo sistema operativo può dare nuova vita al tuo PC, rendendolo più veloce, moderno e sicuro.

Offerta a tempo limitato su Windows originali:

Bundle Office + Windows con sconto 62%

Codice coupon: SGO62

Pacchetti multipli: prezzi imbattibili per aziende

Software utili per il tuo PC

Su Godeal24 trovi anche strumenti professionali per ottimizzare, proteggere e migliorare il tuo computer:

Perché scegliere Godeal24?

Godeal24 offre licenze software originali con consegna digitale immediata, senza costi di spedizione o spese aggiuntive.
L’assistenza clienti è sempre disponibile, sia prima che dopo l’acquisto. Le migliaia di recensioni positive e la valutazione 4,8 stelle su Trustpilot confermano l’affidabilità del servizio.

Tutte le chiavi sono autentiche e ufficiali Microsoft: approfitta subito degli sconti prima della scadenza del coupon.

Contatti: service@godeal24.com

Come acquistare

  • Aggiungi il prodotto al carrello

  • Clicca su “Procedi al checkout”

  • Inserisci i dati richiesti

  • Conferma con “Effettua ordine” e completa il pagamento

