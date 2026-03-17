Office 2021 Pro a vita a 31,55 € e Windows 11 Pro a 13,55 € e altri aggiornamenti a prezzi vantaggiosi

Per Office 2019 e 2016, il supporto è ufficialmente terminato e non sono disponibili proroghe. Ciò comporta una grave vulnerabilità di sicurezza. Inoltre, causa problemi operativi, tra cui conflitti di versione, difficoltà nella co-creazione con gli utenti di Microsoft 365 e Microsoft Office 2021 e interruzioni nella collaborazione in tempo reale. Con gli sconti del 62% offerti da Godeal24 nei saldi di primavera, non sopportare più questa situazione. L'aggiornamento a Office 2021 Pro costa solo 31,55 €
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