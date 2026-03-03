Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Godeal24: al via i saldi per la Festa della Donna su Office 2021 Pro e Windows 11 Pro

Per la Festa della Donna, Godeal24 propone ottimi sconti su una vasta gamma di software, inclusi Office e Windows
Redazione HTML.it
Pubblicato il 3 mar 2026
Arrivano i saldi per la Festa della Donna di Godeal24, che propone offerte su Office e altri software, con tagli al prezzo che arrivano a ben 180€ su Office. Le offerte lampo includono anche ottime occasioni per il sistema operativo Windows. Particolarmente convenienti sono i pacchetti, come l'abbinata Office e Windows, a prezzi ancora più bassi.

Ad esempio, Office 2021 Professional costa solo 30,2€, anziché 239€. La suite include Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote, Publisher e Access. Questa versione è ideale per la gestione di documenti, l'elaborazione di dati, preventivi o presentazioni, con strumenti utilizzabili per sempre grazie alla licenza perpetua.

Gli sconti riguardano anche i sistemi operativi, ad esempio il prezzo per una chiave Windows 11 Pro scende a 12,25€.

Abbinando Office 2021 Pro a Win 11 Pro, sarà possibile sfruttare i vantaggi di snap layout e desktop virtuali, con un livello di protezione elevatissimo grazie a BitLocker.

Il pacchetto Office 2021 Pro e Windows 11 Pro costa soli 41,29€: un unico pagamento per l'utilizzo perenne di questi software, senza abbonamenti o altri costi nascosti.

Mai più abbonamenti con le licenze a vita

Offerta limitata: Windows in super sconto

62% di sconto per Office e i bundle (con codice "SGO62")

Acquisti multipli ancora più convenienti

Godeal24 offre un vasto catalogo di software di alta qualità, che spaziano dai tool per l'ottimizzazione del sistema, agli strumenti multimediali, senza dimenticare le utility e le suite di sicurezza avanzate, per tutte le esigenza. Ma occorre affrettarsi, poiché le offerte sono limitate.

Strumenti utili per il tuo computer:

Scopri gli altri tool

Perché scegliere Godeal24?

Godeal24 garantisce sempre licenze software originali. Grazie alla consegna digitale, non ci sono costi aggiuntivi: si pagherà sempre e solo la chiave di attivazione scelta.
L'azienda, inoltre, offre le proprie consulenze attraverso un team di assistenza clienti professionale, sia prima che dopo l’acquisto, senza costi aggiuntivi.

Godeal24 gode di un'ottima reputazione, come dimostrato dall'eccellente punteggio di 4,8 stelle su Trustpilot. Ciò è merito della qualità del servizi offerto.

Tutti i prodotti Microsoft sono originali, con prezzi realmente concorrenziali.

Contatti Godeal24: service@godeal24.com

In collaborazione con Godeal24

