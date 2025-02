YouTube migliora l’esperienza riducendo gli annunci mid-roll

Per i creatori di YouTube, gli annunci mid-roll sono uno strumento essenziale per massimizzare i ricavi, in quanto riproducono pubblicità nel mezzo di un video. Per mantenere il flusso e l’entusiasmo del video, gli annunci mid-roll dovrebbero essere inseriti in punti di pausa o transizioni naturali. Tuttavia, spesso interrompono il flusso e il contenuto del video, soprattutto quando un creator li inserisce manualmente in un momento chiave. Per migliorare l'esperienza degli spettatori, a partire dal 12 maggio 2025, YouTube migliorerà la qualità degli annunci mid-roll mostrando meno pubblicità che potrebbero risultare fastidiose per gli utenti. YouTube afferma che ridurre le interruzioni pubblicitarie irritanti può contribuire a mantenere più spettatori sul video.

L'annuncio ufficiale pubblicato sul blog di YouTube afferma: "Stiamo migliorando la qualità degli annunci mid-roll su YouTube. Ciò significa che mostreremo più annunci mid-roll in punti di interruzione naturali, come pause e transizioni, e meno annunci che potrebbero risultare di disturbo o indurre gli spettatori ad abbandonare un video, come nel mezzo di una frase o di una sequenza di azioni".

YouTube: disattivazione degli annunci automatici potrebbe portare a minori entrate

La modifica non riguarderà i creator che utilizzano il mid-roll automatico per i propri video. Ma nel caso di posizionamento manuale degli spazi pubblicitari, questo aggiornamento potrebbe sostituire gli spazi pubblicitari manuali con gli spazi automatici. Nel caso di disattivazione degli annunci automatici, i video con spazi pubblicitari mid-roll fastidiosi potrebbero vedere una diminuzione delle entrate. Per semplificare la gestione degli annunci mid-roll da parte dei creator, la piattaforma introdurrà una nuova funzionalità in YouTube Studio nei prossimi giorni. Questa funzionalità visualizzerà gli spazi pubblicitari considerati fastidiosi e consentirà di modificarne la marca temporale.

Questo cambiamento potrebbe essere attribuito alla fornitura di un'esperienza pubblicitaria bilanciata agli spettatori e ai nuovi standard qualitativi di YouTube. Secondo un sondaggio condotto a luglio 2024 menzionato nel post dell'annuncio, YouTube ha osservato che i canali che hanno posizionato mid-roll manuali con annunci mid-roll automatizzati hanno visto un aumento del 5% delle entrate pubblicitarie complessive di YouTube. Come affermato infine da YouTube: "il nostro obiettivo con questa funzionalità è di fornirti più informazioni e nuove opzioni. Hai ancora il controllo sulla visualizzazione degli annunci mid-roll nei tuoi video e su dove vuoi che appaiano".