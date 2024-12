YouTube consentirà a terzi di addestrare l’AI sui video dei creator

YouTube darà la possibilità ai creator di permettere a società terze di utilizzare i loro video per addestrare modelli di intelligenza artificiale. Per essere chiari, tale impostazione è disattivata di default. Ciò significa che, se un creator non vuole consentire a società terze di estrarre i propri video per l'addestramento dell'intelligenza artificiale, questo non dovrà fare nulla. Ma se, per qualche motivo, questo acconsentisse all’uso del suo materiale per addestrare l’AI (Google afferma che "alcuni creator e detentori di diritti" sono d’accordo), sarà libero di farlo.

Come affermato da un membro dello staff di TeamYouTube in un post sul sito web: "Consideriamo questo un primo passo importante per supportare i creator e aiutarli a realizzare un nuovo valore per i loro contenuti YouTube nell'era dell'intelligenza artificiale. Mentre raccogliamo feedback, continueremo a esplorare funzionalità che facilitino nuove forme di collaborazione tra creatori e aziende terze, comprese opzioni per metodi autorizzati per accedere ai contenuti".

YouTube: l’elenco delle aziende che possono usare i video per l’addestramento dell’AI

YouTube afferma che i creator potranno scegliere delle società specifiche da un elenco di aziende che possono addestrare i propri modelli sui propri video. In alternativa, è semplicemente possibile dare il consenso a tutte le aziende terze presenti. Secondo quanto riportato dal sito TechCrunch, l'elenco iniziale di aziende include: “AI21 Labs, Adobe, Amazon, Anthropic, Apple, ByteDance, Cohere, IBM, Meta, Microsoft, Nvidia, OpenAI, Perplexity, Pika Labs, Runway, Stability AI e xAI”. Secondo il portavoce di YouTube, Jack Malon, l'elenco di TechCrunch è accurato. Come riferito da Malon al sito The Verge: "queste aziende sono state scelte perché stanno costruendo modelli di intelligenza artificiale generativa e sono probabilmente scelte sensate per una potenziale partnership con i creatori".

Questo annuncio segue i report di modelli AI di grandi aziende, come OpenAI, Apple e Anthropic, addestrati su set di dati estratti da YouTube. Google stessa usa già i dati di YouTube per aiutare ad addestrare i suoi strumenti di intelligenza artificiale. Come affermato dalla stessa azienda di Mountain View lo scorso settembre, "utilizziamo i contenuti caricati su YouTube per migliorare l'esperienza del prodotto per i creatori e gli spettatori su YouTube e Google, anche tramite applicazioni di apprendimento automatico e intelligenza artificiale. Lo facciamo in modo coerente con i termini che i creatori accettano".