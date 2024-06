YouTube: leak su Nintendo e PS partiti da dipendenti Google

Alcuni dipendenti Google che avrebbero accesso in anteprima alle dirette di YouTube hanno fatto trapelare alcune notizie importanti, prima degli annunci ufficiali. La lineup per il PlayStation State of Play della scorsa settimana, emersa poco dopo la programmazione dell'evento su YouTube, è solo l’ultima di queste news. Tale problema era già stato segnalato in passato dal leaker Tom Henderson e nel report di 404 Media. Henderson ha notato che un incidente simile si è verificato nel 2022 quando KSI ha tentato di regalare oltre 10.000 dollari in buoni regalo Amazon. Tuttavia, KSI si è poi accorta che tutti i codici delle carte regalo erano stati riscattati prima che il video fosse pubblicato, innescando un'indagine interna su YouTube. Secondo quanto riferito, la società ha avviato un'indagine simile dopo che è trapelato il trailer di GTA VI, ma non è chiaro se sia correlato al caso precedente.

YouTube: il caso di Yoshi’s Crafted World del 2017

Tutto ciò si collega a quello che sembra un problema costante in Google. Lunedì scorso, 404 Media ha pubblicato un report basato sui record del database interno di Google. I giornalisti hanno scoperto che dietro la fuga di notizie di Nintendo del 2017 che mostrava Yoshi's Crafted World c'era un appaltatore di Google. All'epoca, un utente su Reddit aveva condiviso un'immagine del trailer poco prima della sua presentazione all'E3. L'immagine conteneva un URL "admin.youtube.com" nella barra degli indirizzi. Ciò suggeriva che un qualcuno all’interno di Google avesse diffuso il video privato in anteprima.

L’azienda di Mountain View ha confermato che un dipendente ha avuto accesso alle informazioni in una voce del database visualizzata da 404 Media. Come si legge nella nota: “Un dipendente di Google ha deliberatamente fatto trapelare informazioni private su Nintendo". L'ex TVC [fornitore temporaneo] scarica video con account amministratore e condivide funzionalità Nintendo inedite con un amico”. Infine, secondo quanto riportato, l'incidente avvenuto era da considerarsi "non intenzionale".