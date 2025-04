Sky: connessione ultraveloce e intrattenimento in un'unica offerta

Sky propone un’offerta irresistibile che unisce la velocità della fibra 100% ultraveloce al meglio dell’intrattenimento e dello sport. Con Sky Wifi Plus, Sky TV e Sky Calcio insieme, puoi vivere un’esperienza completa e integrata, perfetta per tutta la famiglia.

Per i nuovi clienti, la proposta è davvero conveniente: Sky Wifi Plus viene offerto a 20,90€ al mese anziché 34,90€, con attivazione gratuita (invece dei 49€ previsti). A questo si aggiungono i contenuti Sky TV e Sky Calcio con soli 9,90€ in più al mese. Il totale? 35,80€ al mese per 18 mesi, invece del prezzo pieno di 67,90€.

Sky Wifi offre una connessione in fibra 100% ultraveloce, pensata per garantire streaming, videochiamate, gaming online e smart working senza interruzioni. Il modem Sky Wifi Hub è incluso, e l’attivazione è immediata. La rete è progettata per ottimizzare lo streaming e garantire stabilità in tutta la casa.

L’offerta comprende anche tutto l’intrattenimento di Sky TV, con le migliori serie Sky Original, show internazionali, documentari e molto altro. In più, grazie al pacchetto Sky Calcio, potrai seguire:

3 partite su 10 a turno della Serie A ENILIVE

Tutta la Serie C

Le sfide più importanti di Premier League e Bundesliga

Il tutto è gestibile facilmente tramite l’app My Sky e l’app Sky Go, che ti permette di guardare i contenuti Sky anche fuori casa, da subito, su smartphone, tablet e PC.

Flessibilità e soluzioni personalizzate per ogni esigenza

Per chi ha già la TV di Sky ma non la connessione Sky Wifi, è disponibile un’offerta dedicata per aggiungere solo la fibra, mantenendo la qualità e la semplicità di gestione di un unico ecosistema.

Infine, se sei interessato solo alla fibra, puoi attivare Sky Wifi a 25,90€ al mese per 12 mesi, con attivazione scontata a 29€. Anche in questo caso avrai a disposizione la fibra 100% ultraveloce, chiamate illimitate e il modem Sky Wifi Hub incluso.

Questa è un’offerta pensata per chi vuole unire performance, contenuti e comodità, con un solo abbonamento semplice da attivare e gestire. Per verificare la copertura nella tua zona e scoprire l’offerta clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.