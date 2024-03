YouTube: i creator dovranno usare etichette per i contenuti AI

Gli utenti che creano contenuti su YouTube sono invitati ad inserire etichette su qualsiasi contenuto realistico creato da strumenti di intelligenza artificiale. In un post sul blog, Google ha rivelato che le nuove funzionalità di etichettatura AI sono già disponibili come strumento nel Creator Studio di YouTube. Questo tool è denominato come "Contenuto modificato" all'interno di Creator Studio. Gli utenti dovranno rispondere semplicemente "Sì" o "No" a domande come “Fa sembrare che una persona reale dica o faccia qualcosa che non ha detto o fatto”, “Altera il filmato di un evento o luogo reale” e “Genera una scena dall'aspetto realistico che non si è realmente verificata”. A seconda della risposta, YouTube inserirà l’apposita etichetta.

YouTube: non tutti i contenuti AI verranno etichettati

Google afferma anche che i creator di YouTube non devono etichettare i contenuti realizzati con strumenti di intelligenza artificiale generativa che non sembrano realistici. In questo caso, l’azienda riporta l’esempio dell’immagine di un uomo che cavalca un unicorno in un mondo fantastico. Lo stesso vale per l'uso di strumenti di intelligenza artificiale che apportano semplicemente modifiche al colore o all'illuminazione dei video. Gli effetti AI esenti dall’etichettatura sono anche la sfocatura dello sfondo e filtri video.

Queste nuove etichette descrittive per i contenuti basati sull'intelligenza artificiale appariranno prima sull’app mobile di YouTube e successivamente si espanderanno sulle app desktop e TV. YouTube prevede di prendere provvedimenti nel caso un creator di YouTube abbia l'abitudine di non etichettare correttamente i propri video realistici con intelligenza artificiale. Tuttavia, ad oggi non ha ancora indicato in cosa consisteranno tali misure (rimozione di video, demonetizzazione o sospensione di un intero account). YouTube si riserva infine il diritto di apporre tale etichetta sui video stessi se hanno il “potenziale per confondere o fuorviare le persone”.