YouTube blocca tutti gli ad blocker a livello globale

YouTube ha deciso di impedire ufficialmente la visualizzazione dei video a tutti gli utenti che hanno un ad blocker attivo sul proprio browser. Non si tratta di una vera e propria novità. La piattaforma aveva già iniziato i test la scorsa estate, ma ora sembra che la cosa sia diventata ufficiale a livello planetario. Le prime misure contro le estensioni che bloccano la visualizzazione degli annunci sulla piattaforma risalgono all’inizio di quest’anno. YouTube mostrava infatti dei pop-up agli utenti, ricordando che l’uso degli ad blocker non rispetta i termini di servizio del sito web. A giugno ha poi utilizzato un approccio “meno gentile”, avvertendo gli utenti che se avessero continuato ad utilizzare tali estensioni, non sarebbero più stati in grado di visualizzare i video. Ciò era anche un incentivo a far passare gli utenti a YouTube Premium, la versione a pagamento della piattaforma che non presenta annunci.

YouTube: il blocco dei video per chi usa gli ad blocker arriva anche in Italia

Com’era prevedibile, Google non ha risparmiato nessuno e questa funzionalità è arrivata anche in Italia. Se si prova a visualizzare un video con un ad blocker attivo, al posto del video si troverà una schermata nera con la frase “I blocchi degli annunci violano i Termini di Servizio di YouTube”. Il messaggio poi continua con le parole: “sembra che stai utilizzando un blocco degli annunci. La riproduzione dei video viene bloccata se YouTube non è incluso nella lista consentita o se il blocco degli annunci non è disattivato. Gli annunci consentono a miliardi di persone nel mondo di utilizzare YouTube. Guarda i video senza annunci con YouTube Premium. I creator continueranno a generare entrate dal tuo abbonamento.” La piattaforma propone due soluzioni. La prima è quella di disattivare il blocco degli annunci, la seconda quella di abbonarsi alla versione Premium.

A quanto pare, qualche fortunato utente riesce ancora ad utilizzare estensioni come AdBlock Plus per guardare qualche video su YouTube. Tuttavia, il messaggio di blocco compare poco dopo. Chi volesse passare a YouTube Premium ed evitare la pubblicità, può farlo al costo di 11,99 euro al mese (negli Stati Uniti il prezzo è stato da poco aumentato a 14 dollari, quindi ciò potrebbe accadere anche in Italia). Per evitare il problema (senza pagare) si potrebbe optare per l’estensione FadBlock, disponibile per Google Chrome e Firefox, che non rimuove la pubblicità, ma la salta direttamente.