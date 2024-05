Manhunt nuova serie Apple TV+: ecco come avere 3 mesi gratis

Hai mai desiderato un'esperienza di intrattenimento di qualità gratis? Con la promozione di Apple TV+, hai l'opportunità di goderti tre mesi gratuiti del servizio di streaming di Apple e scoprire serie e film esclusivi, come la nuovissima serie Manhunt.

Come ottenere i 3 mesi gratuiti di Apple TV+

Per accedere alla promozione, è sufficiente acquistare un nuovo dispositivo Apple, che sia un iPhone, iPad, Mac, o Apple TV. Dopodiché dovrai accedere all’app Apple TV sul tuo nuovo dispositivo, cercare l’offerta di prova gratuita di tre mesi e seguire le istruzioni per attivarla.

Potrebbe esserti richiesto un metodo di pagamento, ma stai tranquillo: non verranno addebitati costi fino alla fine del periodo gratuito.

Ricorda che, terminati i tre mesi gratuiti, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente al prezzo standard mensile di 10,99 €, a meno che tu non decida di annullarlo prima della fine del periodo di prova. Altra cosa molto importante: questa promozione non è cumulabile con altre in corso per piattaforme come Apple Arcade o Apple Music.

Il catalogo di Apple TV+ è ricco e variegato, con produzioni di qualità tra film ,serie original e documentari. Tra le ultime uscite ti segnaliamo Manhunt: una miniserie drammatica che racconta la caccia all'uomo durata 12 giorni per catturare John Wilkes Booth, l’assassino del presidente Abraham Lincoln. La serie segue l’intensa ricerca orchestrata dal Segretario alla Guerra Edwin Stanton, interpretato magistralmente da Tobias Menzies. Infine, se non hai acquistato un nuovo dispositivo Apple e vuoi comunque provare la piattaforma streaming, registrando un nuovo account puoi accedere ad una prova gratuita di 7 giorni. Clicca sul pulsante qui sotto e scopri tutti i dettagli.

Grazie a queste possibilità non hai scuse per non dare un’occhiata al catalogo di Apple TV+. Visita il sito ufficiale, iscriviti e prepara i pop corn.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.