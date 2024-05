La tua musica preferita gratis per 6 mesi con Apple Music

Apple lancia una promozione imperdibile per gli amanti della musica: la possibilità di ottenere Apple Music gratis per 6 mesi. Questa offerta esclusiva è riservata a chi si abbona al servizio di streaming musicale utilizzando un iPhone, AirPods, HomePod o prodotti Beats idonei. Scopriamo tutti i dettagli e come approfittare di questa straordinaria occasione.

Come ottenere 6 mesi di Apple Music gratis

Con Apple Music, gli utenti possono accedere a oltre 100 milioni di brani senza interruzioni pubblicitarie. La piattaforma permette di ascoltare musica sia online che offline su tutti i dispositivi compatibili. Inoltre, grazie alla tecnologia Dolby Atmos, è possibile vivere un'esperienza d'ascolto immersiva con l'audio spaziale.

Se possiedi un dispositivo audio idoneo come iPhone in grado di supportare l’ultima versione di iOS, AirPods Pro, AirPods di seconda o terza generazione, AirPods Max, HomePod, HomePod mini, o uno dei tanti prodotti Beats come Beats Fit Pro e Beats Studio Buds, ecco come fare per ottenere 6 mesi di Apple Music gratis:

Aggiorna il tuo dispositivo: il tuo iPhone o iPad devono essere aggiornati all'ultima versione di iOS o iPadOS Connetti il dispositivo audio: collega il tuo dispositivo audio idoneo al tuo iPhone o iPad Apri Apple Music: accedi con il tuo ID Apple sull'app Apple Music

Il procedimento è simile se utilizzi iPhone: l'unica differenza è che potrai saltare il passaggio in cui connetti il dispositivo audio. Non è necessario effettuare un nuovo acquisto per approfittare di questa offerta: chi già possiede uno dei dispositivi audio idonei o un iPhone compatibile potrà riscattare i 6 mesi di Apple Music gratuitamente.

Con Apple Music potrai immergerti in un'esperienza musicale senza pari, grazie a una vastissima libreria di brani. Non perdere l'occasione: abbonati a Apple Music e scopri se sei idoneo a partecipare alla promozione.

