Your Books: il nuovo hub per i libri acquistati su Amazon

Il gigante dell’e-commerce Amazon ha lanciato un nuovo hub centralizzato chiamato Your Books (“I tuoi libri” in italiano). In questa sezione gli utenti possono visualizzare la cronologia di ogni singolo libro acquistato, noleggiato o salvato su Kindle, Audible e carta stampata. Come ricorda l’azienda nel suo blog ufficiale “la nuova funzione Your Books ti consente di esplorare comodamente tutti i tuoi libri Amazon in un unico posto e offre funzionalità di scoperta personalizzate per aiutarti a connetterti alla tua prossima fantastica lettura.”. Per accedere al proprio hub, basterà digitare “Your Books” nella barra di ricerca Amazon, oppure usare il link dedicato.

Your Books: le principali novità del nuovo hub Amazon dedicato ai libri

La scheda principale "Libreria" elenca tutti i acquisti o presi in prestito sulla piattaforma. Inoltre, è possibile restringere l'elenco dei titoli per genere, autore o serie (ovvero i tre filtri principali). Per affinare ancora di più la ricerca, è anche possibile utilizzare i filtri secondari relativi ai libri presenti nel catalogo. La scheda Libreria include un'opzione chiamata “Discovery Mode”. Quando è attivata, tale modalità fornisce consigli personalizzati per i libri di ciascun genere. Gli utenti potranno anche visualizzare titoli simili per un libro particolare e ottenere ulteriori suggerimenti su cosa leggere dopo. Se gli utenti hanno salvato titoli in diverse liste dei desideri su Amazon, possono trovarli riuniti nella scheda Libri salvati. Anche qui sarà possibile filtrare i titoli dei libri salvati in base alla fascia di prezzo, agli interessi di genere, ecc. Infine, Your Books include anche collegamenti alle note e alle evidenziazioni inserite nei titoli Kindle.

Your Books di Amazon è attualmente in versione beta, quindi è possibile che alcune opzioni non funzionino come previsto. Inoltre, questo hub è attualmente disponibile soltanto negli Stati Uniti (è possibile accedere anche dall’Italia, ma è necessario usare un account Amazon.com). È tuttavia molto probabile che nei primi mesi del 2024 Amazon rilasci anche la versione per gli utenti italiani.