Saily: l'eSIM internazionale per le tue vacanze estive

I preparativi per le vacanze estive sono alle loro fasi finali per tantissimi italiani. Tra loro, c'è anche chi ha scelto come meta una destinazione esotica, al di fuori dell'Unione europea. Quest'ultimi, oltre al passaporto, hanno bisogno di un altro strumento indispensabile: una SIM per navigare all'estero senza dover spendere a causa dei costi di roaming.

Una delle soluzioni migliori è Saily, l'eSIM internazionale progettata da Nord Security, la stessa azienda alle spalle di NordVPN, che punta a semplificare e rendere più accessibile la connettività all'estero.

I vantaggi dell'eSIM internazionale Saily

Sono diversi i vantaggi dell'eSIM Saily. Innanzitutto riduce i costi di roaming, proponendo più piani per centinaia di Paesi a tariffe ultra-concorrenziali. La portata capillare delle sue offerte, in grado di coprire ogni angolo del mondo, inoltre facilita la connessione a Internet. A tutto questo si aggiunge la sicurezza quando ci si collega alle reti Wi-Fi pubbliche, situazione che capita di frequente quando si soggiorna all'estero.

Di fatto Saily si propone come alternativa più che valida alle SIM fisiche e al Wi-Fi pubblico. A tal proposito abbiamo già spiegato quali sono i rischi che si corrono quando ci si collega alla rete Wi-Fi dell'aeroporto, dell'hotel o del ristorante. Senza contare poi i costi di roaming che possono raggiungere somme considerevoli, soprattutto quando si viaggia in un Paese al di fuori del continente europeo.

Collegati a questa pagina di Saily per vedere i piani disponibili nella nazione che hai scelto come prossima meta per le tue vacanze estive. Potrai poi completare l'acquisto e l'attivazione dell'eSIM in ogni momento, sia dal sito ufficiale del nuovo servizio Saily sia da app.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.