Dove vedere Napoleon in streaming gratis con questa promo

Napoleon è uno dei film più interessanti degli ultimi mesi: diretto da Ridley Scott e interpretato da Joaquin Phoenix, il film racconta l'ascesa e la caduta di Napoleone Bonaparte. Il film ha fatto discutere ed ha raccolto anche tanti consensi.

Per guardare in streaming Napoleon è sufficiente collegarsi ad Apple TV+. Il servizio di streaming di Apple, infatti, include il film in catalogo. L'accesso alla piattaforma prevede un costo di 9,99 euro al mese, senza alcun vincolo.

È possibile, però, guardare gratis Napoleon su Apple TV+. Per farlo ci sono due modi: acquistando un nuovo iPhone, iPad, Mac o una Apple TV è possibile ottenere 3 mesi gratis di abbonamento. In alternativa, è possibile creare un nuovo account e ottenere la prova gratuita di 7 giorni, senza vincoli.

Tutti i dettagli sono disponibili tramite il sito ufficiale di Apple TV+, qui di sotto.

Napoleon è su Apple TV+

Napoleon è uno dei film più interessanti da guardare su Apple TV+. Grazie alla prova gratuita oppure alla promo con 3 mesi gratis, è possibile accedere alla piattaforma di streaming di Apple senza alcun costo e, quindi, godersi a costo zero il film, in alta risoluzione. Il servizio è disponibile, tramite le app ufficiali e via web, su tutti i principali sistemi operativi.

Ricordiamo che Apple TV+ può contare su di un catalogo davvero ricco di contenuti. L'accesso al servizio prevede un costo di 9,99 euro al mese ma, come detto, ci sono ben due modi per accedere gratis alla piattaforma. Al termine del periodo di prova gratuita, inoltre, non ci sono vincoli. I dettagli completi sono disponibili di seguito.

Il trailer di Napoleon

In attesa di iniziare la visione del film, vi lasciamo, qui di sotto, il trailer ufficiale di Napoleon:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.