Young Boys-Atalanta: dove vederla in streaming anche all'estero

La lanciatissima Atalanta di Gasperini si prepara alla quinta giornata della fase campionato di Champions League affrontando in trasferta la formazione svizzera dello Young Boys. Incontro sulla carta agevole per i detentori dell'Europa League che con un successo potrebbero già assicurarsi almeno il passaggio ai play-off, sognando addirittura la qualificazione tra le prime 8.

La partita si giocherà questa sera alle ore 21 e potrai vederla in streaming in esclusiva su NOW con il pass Sport. Se ti trovi all'estero dovrei aggiungere invece anche un abbonamento NordVPN.

Young Boys-Atalanta in streaming in italiano dall'estero

Per sfruttare il tuo abbonamento NOW anche all'estero dovrai fare uso dei servizi di NordVPN, in particolare la feature che ti permette di collegarti a un server presente in Italia in modo da simulare la tua posizione nel nostro paese. Questo perché applicazioni come NOW, per ragioni di copyright, non sono utilizzabili all'estero con relative restrizioni geografiche. Questa è la procedura da utilizzare:

Attivare, se non ce l'hai, un abbonamento NordVPN con gli sconti Black Friday Scaricare NordVPN sul dispositivo in cui vedrai la partita Aprire NordVPN e collegarti a un server italiano Aprire NOW e iniziare a guardare Young Boys-Atalanta in streaming dalle 21

Per quanto riguarda invece il calcio giocato, l'Atalanta dovrebbe schierarsi con un 3-4-1-2 con Carnesecchi tra i pali, Kossounou, Hien e Kolasinac in difesa, Bellanova, Pasalic, De Roon e Ruggeri a centrocampo e infine Samardzic alle spalle di Retegui e Lookman.

Calcio d'inizio fissato alle ore 21: la Dea sogna di continuare il proprio momento positivo anche in Champions.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.