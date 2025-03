XPipe: accedere ai server in locale da Desktop

XPipe è un hub di connessione shell e gestore remoto di file che consente di accedere all'infrastruttura di un server direttamente da Desktop, in locale. Integrandosi con i software da riga di comando già installati, XPipe elimina la necessità di configurazioni aggiuntive sui sistemi remoti. Se si utilizzano tool basati sulla CLI come SSH, Docker o kubectl per connettersi ai server, XPipe diventerà parte del flusso di lavoro preesistente.

Funzionalità di XPipe

XPipe può integrarsi con strumenti quali editor di testo o codice, terminali, shell e altri strumenti da CLI. La piattaforma è progettata per essere estensibile e permette di aggiungere facilmente il supporto per ulteriori strumenti o di implementare funzionalità personalizzate attraverso un sistema modulare.

L'Hub di collegamento consente di accedere a vari tipi di connessioni remote organizzandole in categorie per gestire centinaia di istanze differenti. Nello stesso modo è possibile creare ambienti di login specifici su qualsiasi sistema. Permette inoltre di eseguire azioni comuni come avviare o arrestare container o generare tunnel. È anche possibile creare scorciatoie su Desktop che aprono automaticamente connessioni remote nel terminale, senza dover usare GUI.

La gestione remota permette di interagire con il file system di qualsiasi sistema remoto utilizzando un workflow ottimizzato. Si può aprire una sessione in qualunque directory nel terminale, utilizzare i programmi installati localmente per aprire e modificare file remoti, agire sulle sessioni con sudo senza doverle riavviare e trasferire file tra locale e remoto.

Tutti i dati sono memorizzati localmente in un vault crittografato/strong>. È poi possibile incrementare la sicurezza utilizzando una passphrase master personalizzata. XPipe è in grado di recuperare automaticamente le credenziali dal gestore di password tramite interfaccia a riga di comando e non sono coinvolti server esterni. Tutte le informazioni rimangono sul sistema dell'utente e l'applicazione non invia dati a servizi esterni.

Installazione su Windows, Linux e macOS

XPipe offre diverse modalità per l'installazione. Sono disponibili infatti installer per Windows (.msi), Linux (.deb e .rpm per architetture x86_64 e arm64) e macOS. Essi includono una funzionalità di aggiornamento automatico e possono essere utilizzati per migrare un'installazione esistente ad una versione più recente.

Per chi preferisce non utilizzare installer sono disponibili versioni portabili sotto forma di archivi. Queste includono versioni per Windows (.zip), Linux (.tar.gz e AppImage) e macOS.