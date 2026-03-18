Aruba SuperSite: nuovo sito web con l'AI a partire da 17,90€

Aruba SuperSite è il pacchetto studiato dal primo fornitore di servizi hosting in Italia per gli utenti che vogliono aprire un nuovo sito web e non hanno alcuna competenza in ambito informatico. Al momento è in offerta a partire da 17,90 euro più IVA per il primo anno scegliendo il piano Easy: dopo il primo anno, si rinnova a 54 euro ogni dodici mesi.

Con la soluzione Aruba SuperSite chiunque può creare un nuovo sito facilmente partendo da zero. E per chi ha il sogno di aprire un piccolo e-commerce, può fare affidamento sul piano SuperSite Professional a partire da 19,90 euro più IVA per il primo anno, che permette di vendere online senza commissioni e conoscenze tecniche.

Come aprire un nuovo sito web con Aruba SuperSite

L'apertura di un nuovo sito con gli strumenti messi a disposizione da Aruba SuperSite è semplice e immediata. Tutto quello di cui si ha bisogno è un'idea chiara del progetto online che si ha in mente: come primo passaggio occorre registrare il dominio, vale a dire il nome che si vuole assegnare al sito; come secondo step occorre scegliere uno tra i tanti temi generati in automatico dall'intelligenza artificiale, con la possibilità di personalizzarli in base a quelle che sono le proprie esigenze tramite un intuitivo editor drag&drop; infine, il terzo e ultimo passaggio prevede la pubblicazione del sito, che sarà da subito visibile sui motori di ricerca grazie all'attento lavoro compiuto da Aruba nella realizzazione del pacchetto in offerta.

La promozione che ha per oggetto i piani di Aruba SuperSite è valida per un periodo di tempo limitato. Nell'eventualità il servizio non dovesse essere di proprio gradimento, si può sempre richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto del servizio tramite il sito ufficiale.

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