Come usare AI Site Assistant per creare un sito WordPress in 6 passi

L’intelligenza artificiale sta cambiando profondamente il modo con cui è possibile creare e gestire siti web professionali. Se fino a pochi anni fa la creazione di un sito WordPress richiedeva competenze tecniche, configurazioni manuali e molte ore di lavoro su design e contenuti, oggi nuovi strumenti basati su AI permettono di automatizzare gran parte di queste attività.

Una delle soluzioni più interessanti in questo ambito è AI Site Assistant, lo strumento integrato nell’Hosting per WordPress di Register.it che consente di generare un sito completo partendo da una semplice descrizione del progetto.

Il sistema è pensato per semplificare il lavoro di agenzie digitali, freelance e professionisti del Web, riducendo drasticamente il tempo necessario per avviare un nuovo progetto online.

In questa guida vediamo come funziona AI Site Assistant dal punto di vista tecnico, quali sono le principali funzionalità e come utilizzarlo passo dopo passo per creare un sito WordPress.

Cos’è AI Site Assistant e come si integra con WordPress

AI Site Assistant è un assistente intelligente che sfrutta l’intelligenza artificiale per automatizzare diverse attività legate alla creazione e gestione di un sito.

A differenza dei tradizionali builder o generatori di template, AI Site Assistant lavora direttamente all’interno dell’ambiente WordPress e guida l’utente nel processo di creazione del sito attraverso una procedura guidata. Il sistema è progettato per:

generare la struttura del sito;

creare layout e design iniziale;

produrre contenuti testuali;

configurare sezioni e pagine;

suggerire modifiche e ottimizzazioni.

Il risultato è una prima versione del sito già pronta per essere pubblicata o ulteriormente personalizzata.

Un elemento importante è che AI Site Assistant non è un prodotto standalone: è disponibile come funzionalità integrata nell’Hosting per WordPress di Register.it, che fornisce anche l’infrastruttura tecnica necessaria per far funzionare il sito.

Requisiti: come attivare AI Site Assistant

Per utilizzare AI Site Assistant è necessario attivare un piano di Hosting per WordPress su Register.it. La piattaforma è disponibile sia con l’hosting per WordPress standard sia con la versione gestita, due soluzioni progettate per esigenze operative differenti.

Nel caso dell’Hosting per WordPress, l’ambiente è già ottimizzato per il CMS ma l’utente mantiene il pieno controllo della gestione del sito. Ciò significa che operazioni come aggiornamenti di WordPress, installazione dei plugin, configurazioni tecniche e manutenzione della piattaforma sono in capo al proprietario del sito o al team di sviluppo.

L’Hosting per WordPress gestito, invece, è pensato per ridurre al minimo il lavoro tecnico. In questa configurazione molte attività operative — come aggiornamenti della piattaforma, ottimizzazioni dell’ambiente e manutenzione dell’infrastruttura — sono gestite automaticamente da Register.it.

Questo approccio consente ad agenzie e professionisti di concentrarsi sullo sviluppo del progetto e sulla gestione dei contenuti, lasciando la parte sistemistica alla piattaforma.

Entrambe le soluzioni offrono un’infrastruttura ottimizzata per WordPress, ma il modello gestito rappresenta spesso la scelta più efficiente quando si gestiscono più siti o quando si vuole semplificare la manutenzione tecnica nel lungo periodo.

Come creare un sito con AI Site Assistant: il flusso operativo

Il processo di creazione del sito segue una sequenza guidata composta da alcuni passaggi semplificati.

Dopo aver attivato un piano Hosting per WordPress su Register.it (si può beneficiare della prova gratuita per verificare da vicino come funziona AI Site Assistant), si accede alla scheda Panoramica che mostra i dettagli dell'installazione di WordPress automaticamente caricata lato server.

Uno dei tanti vantaggi dell'Hosting per WordPress Register.it è proprio questo: il sistema installa automaticamente l'ultima versione di WordPress disponibile. Non dovrete quindi scaricare manualmente i file, utilizzare un client FTP per caricarli sul server e avviare poi la configurazione del CMS.

Step 1 - Descrivere il progetto del sito

Accedendo direttamente alla procedura di creazione del sito WordPress o cliccando sul pulsante Gestisci il tuo sito web, AI Site Assistant chiede innanzi tutto di descrivere il tipo di sito che si desidera creare.

L’utente inserisce alcune informazioni di base, ad esempio settore di attività, servizi offerti, pubblico di riferimento e obiettivi del sito. I dati sono utilizzati dal sistema per generare una proposta iniziale di struttura del sito.

Durante la configurazione iniziale, AI Site Assistant guida l’utente attraverso una breve serie di domande utili a definire la struttura e le funzionalità del sito. Sulla base delle informazioni fornite, l’intelligenza artificiale di Register.it elabora alcune raccomandazioni automatiche e propone le impostazioni più adatte al progetto.

Tra le caratteristiche impostate, il numero di pagine del sito (una singola pagina con più sezioni oppure una struttura multipagina), la presenza di un modulo di contatto, l’eventuale integrazione di un blog o la possibilità di gestire prenotazioni e appuntamenti.

Il sistema chiede anche se l’attività riceve clienti in sede, se il sito dovrà essere disponibile in più lingue, se saranno pubblicati eventi oppure se sarà necessario includere un catalogo prodotti o funzionalità di e-commerce.

Tutte queste informazioni permettono all’assistente AI di configurare automaticamente la struttura del sito, attivare i componenti necessari e suggerire le sezioni più appropriate, riducendo il lavoro manuale già nelle prime fasi di progettazione.

Step 2 - Scelta del design del sito

Una volta inserite le informazioni, AI Site Assistant genera automaticamente la struttura delle pagine.

Tipicamente vengono create sezioni come homepage, chi siamo, servizi, contatti, eventuale blog, area news o pagina "shop". Il sistema costruisce anche la navigazione del sito e propone una prima organizzazione delle sezioni. Per procedere, basta selezionare il design preferito e confermare le singole sezioni da predisporre nel sito WordPress.

Come si vede nell'immagine, si ha la possibilità di scegliere le pagine da integrare nel sito. Inoltre, cliccando sui vari pulsanti Anteprima, si può accedere a una preview del risultato verificando come si presenterà ciascuna sezione a sito ultimato.

Step 3 - Generazione dei contenuti con AI

Una delle funzionalità più interessanti di AI Site Assistant è la generazione automatica dei contenuti.

Il sistema proposto da Register.it può creare testi per le pagine, descrizioni dei servizi, headline e titoli, call-to-action e sezioni informative. I contenuti sono generati in base alle informazioni inserite nella fase iniziale. L’utente può successivamente:

modificare i testi;

rigenerare alcune sezioni;

adattare il tono della comunicazione.

Una volta "confezionato" il sito WordPress secondo le indicazioni, sulla destra appare subito il pannello di AI Site Assistant. "Il tuo team di esperti AI è qui" sta proprio a sottolineare che l'utente, grazie all'assistente AI di Register.it, può contare su un gruppo di "specialisti virtuali" pronti a modificare il layout del sito e il suo comportamento intervenendo direttamente sul codice.

Step 4 - Modificare gli elementi della pagina con il pulsante “Seleziona”

Tra le funzionalità più pratiche di AI Site Assistant c’è il pulsante “Seleziona”, che consente di intervenire direttamente sugli elementi della pagina senza dover navigare tra menu o pannelli di configurazione.

Attivando questa modalità, il sistema permette di cliccare direttamente su un elemento del sito — ad esempio un titolo, un paragrafo, un’immagine o una sezione della pagina — per modificarlo con l’assistenza dell’AI.

Una volta selezionato l’elemento, l’utente può chiedere all’assistente di effettuare diverse operazioni, come riscrivere o migliorare un testo, cambiare il tono della comunicazione, modificare lo stile grafico di una sezione, aggiornare contenuti o informazioni. Il sistema interpreta la richiesta e applica automaticamente le modifiche all’elemento selezionato.

L'approccio rende l’editing molto più intuitivo rispetto ai tradizionali editor di WordPress, perché l’utente lavora direttamente sulla pagina visuale del sito, senza dover intervenire su codice, blocchi complessi o impostazioni avanzate.

Per agenzie e professionisti del digitale significa poter intervenire rapidamente su singole sezioni del sito, accelerando il processo di revisione e aggiornamento dei contenuti.

In caso di necessità, per far apparire il pannello di AI Site Assistant, basta cliccare sul pulsante Agente AI in alto (assicurarsi di aver effettuato il login come amministratore WordPress del sito).

Step 5 - Personalizzazione del layout

Una volta creata la struttura di base del sito, è possibile personalizzare il design. AI Site Assistant propone una libreria di template e sezioni che possono essere utilizzati per modificare il layout delle pagine. Tra gli elementi configurabili troviamo i seguenti:

blocchi di contenuto;

layout delle sezioni;

palette colori;

tipografia;

componenti grafici.

Così facendo è possibile adattare il sito all’identità visiva del brand senza dover intervenire direttamente sul codice.

Per procedere in tal senso, basta selezionare la pagina del sito WordPress sulla quale si desidera intervenire, quindi fare clic su Modifica pagina in alto. Cliccando su un'immagine, è possibile definirne il posizionamento, l'allineamento, ritagliarla, aggiungere testi e didascalie, applicare filtri, impostare un link cliccabile e molto altro ancora. Cliccando su Chiedi all'AI, si può generare una nuova immagine o sostituirla con una foto stock.

Grazie ad AI Site Assistant è però possibile modificare qualunque elemento presente nella pagina. Ad esempio, cliccando su un testo, l'assistente AI propone una serie di strumenti per migliorare la scrittura, correggere ortografia e grammatica, semplificare il testo, allungarlo o ridurlo.

Step 6 - Modificare il sito con istruzioni AI

La stessa struttura del sito creato con AI Site Assistant può essere completamente modificata, ad esempio aggiungendo ulteriori sezioni o pagine.

Il pulsante Generatore di pagine AI nella barra in alto consente di sostituire il contenuto della pagina in corso di visualizzazione o di generarne una nuova.

Cliccando su Elimina contenuto esistente, compare una nuova schermata di richiesta che invita l'utente a descrivere, usando il linguaggio naturale, le caratteristiche, le finalità e la struttura della pagina che si intende creare.

Servendosi del pulsante Libreria dei design, si può invece beneficiare di una serie di layout accattivanti ed efficaci per modificare le pagine WordPress inserendo ulteriori informazioni, poi successivamente personalizzabili in totale libertà.

Perché un hosting ottimizzato è fondamentale per WordPress

Quando si realizza un sito con WordPress, il CMS rappresenta solo una parte dell’infrastruttura necessaria al funzionamento del progetto. Dietro alle pagine visibili agli utenti operano infatti diversi componenti lato server che influenzano direttamente prestazioni, stabilità e sicurezza del sito.

Tra questi troviamo il database MySQL utilizzato per archiviare contenuti e configurazioni, il motore PHP che esegue il codice dell’applicazione, il web server che gestisce le richieste degli utenti e i sistemi di caching che permettono di accelerare il caricamento delle pagine. A questi si aggiungono le procedure di aggiornamento della piattaforma e i meccanismi di sicurezza necessari per proteggere il sito da vulnerabilità e attacchi.

Se questi elementi non sono configurati correttamente, anche un sito ben progettato può risultare lento, instabile o difficile da gestire nel tempo. È proprio per questo motivo che, nel caso di WordPress, l’ambiente di hosting riveste un ruolo così importante.

AI Site Assistant è integrato nell’Hosting per WordPress di Register.it, una piattaforma progettata specificamente per il CMS. L’infrastruttura è già configurata per gestire in modo ottimale componenti come database, ambiente PHP, sistemi di caching e aggiornamenti della piattaforma.

Per sviluppatori, agenzie e professionisti del digitale significa poter lavorare su un ambiente già ottimizzato, concentrandosi sulle attività di progettazione, design e sviluppo del progetto senza doversi occupare direttamente della gestione del server.

L’offerta Hosting per WordPress di Register.it

Al momento l’Hosting per WordPress di Register.it è disponibile a partire da 2,22 € al mese + IVA, con:

70% di sconto sul piano Start

50% di sconto sugli altri piani

L’offerta è disponibile fino al 31 marzo 2026 (salvo eventuali proroghe) dalla pagina dedicata.

Register.it offre l'opportunità di provare il servizio prima dell’acquisto. I piani Business, Digital e Premium offrono infatti anche una prova gratuita di 30 giorni che permette di testare tutte le funzionalità della piattaforma.

Durante la prova è possibile:

utilizzare un dominio già registrato;

attivare il sito su un dominio di terzo livello;

registrare un dominio gratuito per il primo anno (.it e altri TLD).

Al termine dei 30 giorni il servizio si rinnova automaticamente al prezzo di listino, ma il rinnovo può essere disattivato in autonomia dall’area clienti prima della scadenza.

Gestione completa dell’infrastruttura dal pannello di controllo

Uno degli aspetti più interessanti dell’Hosting per WordPress di Register.it riguarda il modo con cui sono gestite le configurazioni tecniche della piattaforma. Come spiegato in precedenza, tutte le impostazioni fondamentali sono preconfigurate in automatico per permettere al sito di funzionare fin da subito in modo sicuro ed efficiente.

Ad esempio, il sistema attiva automaticamente un certificato HTTPS Let's Encrypt, che consente di proteggere la comunicazione tra utenti e server attraverso la crittografia TLS. Il certificato è rinnovato automaticamente, evitando interventi manuali e garantendo che il sito rimanga sempre accessibile tramite connessione sicura.

Qualora fosse necessario, l’utente può comunque sostituire il certificato Let's Encrypt con un certificato TLS personalizzato, ad esempio per esigenze aziendali o di branding.

Allo stesso tempo, pur essendo molte configurazioni gestite automaticamente, Register.it mette a disposizione un pannello di controllo completo che consente di intervenire direttamente sugli aspetti più tecnici dell’infrastruttura. Dall’area Impostazioni Hosting è possibile gestire diversi componenti del sito, tra cui:

WordPress , per l’accesso e la gestione dell’installazione del CMS;

, per l’accesso e la gestione dell’installazione del CMS; Domini , per configurare e associare i domini al sito;

, per configurare e associare i domini al sito; Database , per amministrare i dati utilizzati dal CMS;

, per amministrare i dati utilizzati dal CMS; Cronjobs , utili per programmare operazioni automatiche sul server;

, utili per programmare operazioni automatiche sul server; Backup , per creare o ripristinare copie di sicurezza del sito;

, per creare o ripristinare copie di sicurezza del sito; Sicurezza , con strumenti dedicati alla protezione dell’infrastruttura;

, con strumenti dedicati alla protezione dell’infrastruttura; SSL , per gestire i certificati HTTPS;

, per gestire i certificati HTTPS; FTP, per accedere ai file del sito e gestire manualmente contenuti e configurazioni.

Questa combinazione tra automazione delle configurazioni principali e accesso diretto agli strumenti tecnici permette di soddisfare sia le esigenze degli utenti meno esperti sia quelle di sviluppatori e agenzie che desiderano mantenere il controllo sull’infrastruttura del progetto web.

Per tutto il resto, il pannello di amministrazione WordPress ( /wp-admin ) funziona esattamente come su qualsiasi altra installazione del CMS. Dopo aver effettuato l’accesso come amministratore è possibile gestire temi, plugin, pagine, articoli e impostazioni del sito utilizzando l’interfaccia standard di WordPress, senza alcuna limitazione rispetto a un’installazione tradizionale.

Strumenti aggiuntivi per gestire accessibilità e conformità del sito

Oltre ad AI Site Assistant, Register.it mette a disposizione diverse soluzioni pensate per semplificare la gestione di aspetti sempre più importanti per un progetto web professionale, come accessibilità, conformità normativa e qualità dell’esperienza utente.

Una delle integrazioni disponibili è WayWidget, uno strumento progettato per migliorare l’accessibilità dei siti web. Il sistema permette di adattare l’interfaccia del sito alle esigenze di navigazione degli utenti, introducendo funzionalità che facilitano la lettura dei contenuti e la fruizione delle pagine anche da parte di persone con difficoltà visive o cognitive. In questo modo è possibile rendere il sito più inclusivo e migliorare l’esperienza complessiva di navigazione.

Accanto all’accessibilità, un altro aspetto sempre più centrale riguarda la gestione della privacy e delle normative europee sulla protezione dei dati.

Per questo Register.it offre anche soluzioni dedicate alla gestione di GDPR, privacy policy e cookie policy, sviluppate in collaborazione con Iubenda. Questi strumenti aiutano a configurare in modo corretto le informative e i sistemi di consenso necessari per mantenere il sito conforme alle normative vigenti.

In collaborazione con Register.it

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