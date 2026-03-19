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Sito web con dominio in pochi minuti: 12 mesi a costo zero con IONOS

Sfruttando la promozione in corso disponibile sul sito ufficiale e valida per un periodo di tempo limitato.
Sito web con dominio in pochi minuti: 12 mesi a costo zero con IONOS
Sfruttando la promozione in corso disponibile sul sito ufficiale e valida per un periodo di tempo limitato.
Federico Pisanu
Pubblicato il 19 mar 2026
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Aprire un sito web, con tanto di dominio già incluso, nel giro di pochi minuti e senza conoscenze tecniche: per molti sembrerà pura fantascienza quanto appena scritto, in realtà è la descrizione puntuale di ciò che offre IONOS, una delle più importanti aziende di web hosting presenti in Europa, con i suoi piani MyWebsite.

Lo strumento che rende possibile tutto questo è il website builder basato sull’intelligenza artificiale, a cui è affidata la costruzione del sito da zero partenendo da una semplice descrizione del progetto online che si ha in mente. Al momento, il piano Plus di MyWebsite Now è in promozione a 0 euro al mese per un anno: si tratta del pacchetto ideale per quanti desiderano realizzare un nuovo sito con la massima libertà creativa.

Pagina offerta IONOS

ionos website builder gratis

Cosa include il piano Plus

L’account Plus di MyWebsite Now di IONOS offre un website builder AI di primo livello, un editor intuitivo per modificare la prima bozza generata dall’intelligenza artificiale a proprio piacimento, un dominio per un anno, una casella di posta elettronica con 12 GB, uno spazio di web hosting da 50 GB e fino a 200 pagine, più tutta una serie di strumenti AI tra cui generatore di loghi, generatore di pagine web, generatore di testo, generatore di immagini. Inoltre, grazie al tool SiteAnalytics è possibile controllare in qualsiasi momento le statistiche e le prestazioni del sito web fin dalla sua pubblicazione.

La promozione in corso sul sito ufficiale di IONOS è valida per un periodo di tempo limitato. Ricordiamo che il piano Plus è disponibile gratuitamente per dodici mesi, invece di 18 euro al mese, per un risparmio superiore ai 215 euro nell’arco di un anno. Qualora poi il servizio non dovesse essere di proprio gradimento, è sempre possibile richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Pagina offerta IONOS

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