Collega il tuo NAS a Internxt Drive per un backup sicuro e privato

Utilizzare un NAS ((Network Attached Storage) per archiviare file, foto, video e documenti di lavoro in locale è molto comune. Il problema è che un NAS da solo non basta per garantire la sicurezza totale dei dati: guasti hardware, furti, incendi o attacchi informatici possono causare la perdita definitiva dei file. Una soluizione semplice è collegare il proprio NAS a un cloud sicuro come Internxt Drive, così da avere un backup remoto protetto e sempre accessibile.
Perché collegare un NAS al cloud
Internxt Drive è un servizio di cloud storage progettato per la massima privacy, con crittografia end-to-end e post-quantistica. Collegare il NAS a Internxt Drive permette di creare un sistema di backup automatico e sicuro. In questo modo i file presenti sul NAS vengono copiati anche nel cloud, così se succede qualcosa al dispositivo fisico, i dati restano al sicuro online. Questa soluzione è molto utilizzata da professionisti, aziende e anche utenti privati che vogliono proteggere foto, video e documenti importanti.
Con il supporto NAS e Rclone (in arrivo), sarà possibile sincronizzare automaticamente i file tra NAS e cloud, creando una copia di sicurezza sempre aggiornata senza dover fare operazioni manuali.
Piani disponibili con 85% di sconto
Internxt propone diversi piani in base allo spazio di archiviazione necessario. Il piano Essential include 1TB di spazio cloud crittografato, backup del computer, autenticazione a due fattori, condivisione file protetta da password, VPN e antivirus. Il piano Premium offre 3TB di spazio e funzioni avanzate come versioning dei file e strumenti di collaborazione. Il piano Ultimate arriva a 5TB e include tutte le funzionalità della suite, con servizi aggiuntivi come Meet e Mail e supporto clienti premium.
Attualmente è disponibile uno sconto dell’85% che permette di accedere alla suite completa per la privacy a un prezzo molto più basso rispetto al normale.
Suite completa per privacy e sicurezza
Internxt non è solo cloud storage, ma una vera e propria suite per la privacy che include diversi strumenti pensati per proteggere i dati e la navigazione online. Oltre a Internxt Drive, la piattaforma include antivirus, VPN, cleaner, mail e strumenti AI, offrendo un ecosistema completo per la sicurezza digitale e la gestione dei file. Tutti i dati sono crittografati sia durante il trasferimento sia quando sono archiviati, e grazie alla crittografia a conoscenza zero nessuno, nemmeno Internxt, può accedere ai tuoi file. Per conoscere l'offerta completa di Internxt clicca qui
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