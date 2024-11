Xiaomi TV Stick 4K: contenuti in streaming alla massima qualità

Xiaomi è un'azienda molto versatile e che riesce ad offrire dispositivi di qualità in ogni settore in cui opera e oggi, su eBay, è disponibile uno sconto doppio sul suo TV Stick 4K: 20% di sconto + 5€ con il coupon PSPRNOV24 per un costo finale di 46,90€.

Xiaomi TV Stick: doppia offerta su eBay

Xiaomi TV Stick 4K inaugura una nuova era di intrattenimento intelligente, trasformando qualsiasi display in un centro multimediale avanzato. Grazie al sistema operativo Android TV 11, la Xiaomi TV Stick 4K offre un’interfaccia semplice ma coinvolgente. Puoi accedere a oltre 400.000 film e programmi dalle tue app preferite, scaricare più di 7.000 applicazioni da Google Play, giocare, ascoltare musica e trasmettere contenuti da qualsiasi dispositivo. Tutto è progettato per offrirti un intrattenimento senza confini.

La qualità visiva raggiunge nuovi standard con l’uscita 4K ad altissima risoluzione e la tecnologia Dolby Vision®, che garantiscono immagini vivide e dettagliate. A completare l’esperienza immersiva ci pensa il suono: con Dolby Atmos e DTS HD, la resa audio è ricca, avvolgente e incredibilmente realistica, ideale per film, musica e giochi.

Dotata di Google Assistant, la Xiaomi TV Stick 4K consente di controllare facilmente contenuti, cercare informazioni e gestire i dispositivi smart della tua casa con comandi vocali, rendendo anche le TV non intelligenti estremamente funzionali.

Nonostante le dimensioni compatte, il dispositivo racchiude un potente processore quad-core, offrendo prestazioni stabili per film in alta risoluzione, musica e giochi. Inoltre, con Chromecast integrato, puoi trasmettere i tuoi contenuti preferiti da smartphone, tablet o laptop direttamente sul grande schermo.

